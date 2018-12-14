﻿ Политолог: протестующие во Франции веселятся — скоро захотят закрыть Макдоналдс, Mixnews.lv

Политолог: протестующие во Франции веселятся — скоро захотят закрыть Макдоналдс (3)

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Эксклюзив | 14 декабря 2018 года, 12:43

Участники протестных акции во Франции веселятся, нарушая общественный порядок в стране. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил политолог Дмитрий Орешкин.

По его словам, протесты "желтых жилетов" не принесут никаких результатов, кроме ущерба для экономики страны.

"Протесты во Франции закончатся ничем — пошумят и разойдутся. Это типичный праздник битья стекол. Непонятно, кто контролирует этот процесс, так как у протестующих нет лидера. Там присутствуют люди с разными идеями, кто-то с крайне правыми - как эти два джентльмена с флагом ДНР. Просто людям на площади лишь бы повеселиться. Такой жанр: машины жечь, магазинчики грабить. Сначала они требовали заморозить рост цен на горючее, потом начнут требовать закрытия Макдонолдса, и прекратить развитие глобального потепления. Этот пестрый конгломерат недовольных может только пошуметь и исчезнуть", - сказал он.

По мнению политолога, президент Франции Эмманюэль Макрон, из-за неэффективного управления, потерял уважение в стране.

"Для Макрона эта история ничем хорошим не закончится, как и его президентский срок. Он попал в президенты Франции абсолютно случайно, руководит страной бессистемно. Его стратегия совершенно не улавливается. Мне кажется французы терять к нему уважение и интерес. Я думаю, что на второй срок его не переизберут", - отметил Орешкин.

Напомним, Президент Франции Макрон пообещал повысить в стране минимальную заработную плату, а также понизить некоторые налоги и сборы. Заявление было сделано после нескольких недель массовых протестов, часто сопровождавшихся насилием.

Комментарии 3
Евлампий 13 минуты назад
Во Франции люди вышли на улицы потому что тупые политиканы их просто довели до ТАКОГО состояния, в отличии от России где Навальный пользуется наивностью детей для СВОИХ мерзопакастных интересов!!!!
2
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А где возмущённое 2 минуты назад
#онижедети?
Отчего же это "либеральная российская общественность" пива в рот набрала?
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Patriot5 минут назад
Francijas drosìbas spèki drìz izdzenàs sos varvaru un demolètàju pùlus, un organizètàji un kùdìtàji noteikti ka atzìsies, kas viniem deva naudu.
1
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