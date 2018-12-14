﻿ Политолог: "жилеты" во Франции резвятся; скоро захотят закрыть Макдоналдс, Mixnews.lv

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Участники протестных акции во Франции веселятся, нарушая общественный порядок в стране. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил политолог Дмитрий Орешкин.

По его словам, протесты "желтых жилетов" не принесут никаких результатов, кроме ущерба для экономики страны.

"Протесты во Франции закончатся ничем — пошумят и разойдутся. Это типичный праздник битья стекол. Непонятно, кто контролирует этот процесс, так как у протестующих нет лидера. Там присутствуют люди с разными идеями, кто-то с крайне правыми - как эти два джентльмена с флагом ДНР. Просто людям на площади лишь бы повеселиться. Такой жанр: машины жечь, магазинчики грабить. Сначала они требовали заморозить рост цен на горючее, потом начнут требовать закрытия Макдонолдса, и прекратить развитие глобального потепления. Этот пестрый конгломерат недовольных может только пошуметь и исчезнуть", - сказал он.

По мнению политолога, президент Франции Эмманюэль Макрон, из-за неэффективного управления, потерял уважение в стране.

"Для Макрона эта история ничем хорошим не закончится, как и его президентский срок. Он попал в президенты Франции абсолютно случайно, руководит страной бессистемно. Его стратегия совершенно не улавливается. Мне кажется французы терять к нему уважение и интерес. Я думаю, что на второй срок его не переизберут", - отметил Орешкин.

Напомним, Президент Франции Макрон пообещал повысить в стране минимальную заработную плату, а также понизить некоторые налоги и сборы. Заявление было сделано после нескольких недель массовых протестов, часто сопровождавшихся насилием.