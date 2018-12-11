﻿ Политолог: Москва радуется протестам во Франции, Mixnews.lv

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Несмотря на то, что российские власти смотрят на протестующих во Франции с чувством удовлетворения, называя протесты парижским Майданом, заявления о причастности России к акциям "желтых жилетов" попытка упростить обострившуюся ситуацию внутри страны. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Если говорить о вмешательстве России, то как говорил товарищ Сталин: "Коли не исключено — значит возможно". Путинская Россия, конечно, не скрывает, что пытается дестабилизировать ситуацию в других странах. В Европе ее можно дестабилизировать. Но я бы не стал переоценивать возможности российского вмешательства в отличии от украинских коллег. У них страшнее кошки зверя нет. Если бы не было "горячего материла" внутри Франции, то не посты Twitter, не персонажи с флагом Донецка ничего бы не изменили", - отметил политолог.

По его словам, протесты во Франции — это традиционный для страны "праздник непослушания".

"Это, конечно, внутри французская история, традиционный для французов праздник непослушания. Искать вмешательство темных сил — это теория заговора. Хотя, конечно, в Москве с чувством глубокого удовлетворения смотрят на то, что происходит, называя парижским Майданом. Россия повлияла бы, но у нее ресурсов для вмешательства совсем не много. Валить на Москву — значит упрощать ситуацию", - подчеркнул Орешкин.

Напомним, по данным властей, в акции протеста во Франции приняли участие 136 тыс. протестующих. Некоторые из митингующих столкнулись с полицейскими, разбивали витрины магазинов и устраивали поджоги, отмечается в материале. Акция протеста "желтых жилетов" завершилась более 1 тыс. арестами и 135 ранениям. Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции начал расследование о якобы имевшей место причастности России к протестам "желтых жилетов".