﻿ Пабрикс отказывается быть кандидатом в премьер-министры (+ОПРОС), Mixnews.lv

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Представитель партийного объединения "Для развития/За!" Артис Пабрикс отозвал свою кандидатуру на должность премьер-министра, сообщила представитель объединения Лайла Спалиня.

"В ситуации, когда формирование дееспособного правительства является предпосылкой стабильного развития Латвии и моя кандидатура из-за амбиций и обид отдельных политиков может помешать партиям договориться между собой, я принял решение отказаться от возможностей выдвижения кандидатом на должность премьер-министра", - заявил Пабрикс.

Как в интервью радио Baltkom отметил член объединения партий "Для развития/За!" Эдгар Яунупс, Пабрик думает о будущем страны.

"Он думает в первую очередь о стране, не хочет усугублять этот кризис, который из–за президента длится так долго. Пабрикс принял решение снять кандидатуру, чтобы у некоторых политиков из Новой консервативной партии и KPV LV не было претензий, чтобы не было такого неадекватного личного спора. Он свою кандидатуру снял и надеется что партиям удастся договориться. Президент должен номинировать того, на чей счет есть договоренность", - отметил он.

Фото из Flickr/Latvijas armija