﻿ Пабрикс отказывается быть кандидатом в премьер-министры (+ОПРОС), Mixnews.lv

Пабрикс отказывается быть кандидатом в премьер-министры (+ОПРОС) (12)

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Эксклюзив | 11 декабря 2018 года, 14:11

Представитель партийного объединения "Для развития/За!" Артис Пабрикс отозвал свою кандидатуру на должность премьер-министра, сообщила представитель объединения Лайла Спалиня.

"В ситуации, когда формирование дееспособного правительства является предпосылкой стабильного развития Латвии и моя кандидатура из-за амбиций и обид отдельных политиков может помешать партиям договориться между собой, я принял решение отказаться от возможностей выдвижения кандидатом на должность премьер-министра", - заявил Пабрикс.

Как в интервью радио Baltkom отметил член объединения партий "Для развития/За!" Эдгар Яунупс, Пабрик думает о будущем страны.

"Он думает в первую очередь о стране, не хочет усугублять этот кризис, который из–за президента длится так долго. Пабрикс принял решение снять кандидатуру, чтобы у некоторых политиков из Новой консервативной партии и KPV LV не было претензий, чтобы не было такого неадекватного личного спора. Он свою кандидатуру снял и надеется что партиям удастся договориться. Президент должен номинировать того, на чей счет есть договоренность", - отметил он.

Фото из Flickr/Latvijas armija

Комментарии 12
Ivo Ruskulis32 минуты назад
Это не государство, а бродячий цирк!
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Басня про трёх, современная версия32 минуты назад
Лебедь, рак, щука и ещё четыре представителя мира животных в латвийском политическом тупике.
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© Алиса в Стране чудес. Инсценировка Олега Герасимова (1972) 24 минуты назад
я бы ему прямо ответила: «Не уговаривайте, не уговаривайте! Сперва скажите, кто я!» Ой, пусть скорей кто-нибудь приходит и уговаривает, уговаривает... Я вся замучилась тут одна!
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