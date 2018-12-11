﻿ Яунупс про Гобземса: собрался страной управлять, а азбуку политики не освоил, Mixnews.lv

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Все высказывания бывшего кандидата на должность премьер-министра Алдиса Гобземса (KPV LV) о том, что переговоры о формировании правительства ведут лица, никак не связанные с парламентом, в частности Эдгар Яунупс, являются ложью. Об этом в эфире радио Baltkom заявил сам Яунпс, который является членом правления объединения партий "Для развития/За!".

"Главный виновник того, что Гобземсу не удалось сформировать правительство – сам Гобземс. Ему не хватает человеческих и профессиональных навыков. Это стало ясно всем участвующим с ним в переговорах партиям через неделю. Президент ошибся с кандидатурой, но вчера исправил свою ошибку. У Гобземся помимо проблем с квалификацией, имеются проблемы с допуском к гостайне", - указал Янупс.

На вопрос о его предполагаемых связях с российским финансированием, как на то указывает Гобземс в своем видеообращении, Яунупс ответил, что эта абсолютная ложь.

"Это неправда. Лидер KPV LV очень много раз соврал. Все его слова о Виестурсе Козиолсе - ложь. Наши представители объединения каждый раз хватались за головы, общаясь с Гобземсом: "Е-мое! Это мы рассказывали азбуку политики человеку, который собирался управлять страной". Это идиотизм. Он популист! Он обвиняет людей без доказательств. Я даже не буду оправдываться по обвинениям о российских средствах. Баскетбольный клуб ВЭФ работает уже 12 лет. У нас много спонсоров. Например, Rietumu banka. Это российские деньги? У нас много совместных проектов с другими клубами. И что?", - сказал Яунпс.

Напомним, как ранее писал Mixnews, по словам Гобземса, самую большую роль в провале переговоров сыграл Эдгар Яунупс.