﻿ Яунупс про Гобземса: собрался страной управлять, а азбуку политики не освоил, Mixnews.lv

Яунупс про Гобземса: собрался страной управлять, а азбуку политики не освоил (8)

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Эксклюзив | 11 декабря 2018 года, 16:55

Все высказывания бывшего кандидата на должность премьер-министра Алдиса Гобземса (KPV LV) о том, что переговоры о формировании правительства ведут лица, никак не связанные с парламентом, в частности Эдгар Яунупс, являются ложью. Об этом в эфире радио Baltkom заявил сам Яунпс, который является членом правления объединения партий "Для развития/За!".

"Главный виновник того, что Гобземсу не удалось сформировать правительство – сам Гобземс. Ему не хватает человеческих и профессиональных навыков. Это стало ясно всем участвующим с ним в переговорах партиям через неделю. Президент ошибся с кандидатурой, но вчера исправил свою ошибку. У Гобземся помимо проблем с квалификацией, имеются проблемы с допуском к гостайне", - указал Янупс.

На вопрос о его предполагаемых связях с российским финансированием, как на то указывает Гобземс в своем видеообращении, Яунупс ответил, что эта абсолютная ложь.

"Это неправда. Лидер KPV LV очень много раз соврал. Все его слова о Виестурсе Козиолсе - ложь. Наши представители объединения каждый раз хватались за головы, общаясь с Гобземсом: "Е-мое! Это мы рассказывали азбуку политики человеку, который собирался управлять страной". Это идиотизм. Он популист! Он обвиняет людей без доказательств. Я даже не буду оправдываться по обвинениям о российских средствах. Баскетбольный клуб ВЭФ работает уже 12 лет. У нас много спонсоров. Например, Rietumu banka. Это российские деньги? У нас много совместных проектов с другими клубами. И что?", - сказал Яунпс.

Напомним, как ранее писал Mixnews, по словам Гобземса, самую большую роль в провале переговоров сыграл Эдгар Яунупс.

Комментарии 8
Garik1 час назад
Вот ведь блин! ЭТИ вылупляются из яйца УЖЕ с дипломом доктора политических и всея наук. Чего ж тогда страна за 28 лет правления "грамотеями" в такой заднице?! Типа "на кошках тренировались" теперь ЗНАЕМ КАК?!
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Latviešu Patriots1 час назад
Ar mani tāpat - šeit es drosmīgi diršu, bet reālā dzīve esmu vecais apmīztais perdelis
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Алла55 минут назад
Азбуку политики не освоил. Почему надо осваивать язык воров,спекулянтов и гнид?
Наше правительство в пору к стене ставить
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