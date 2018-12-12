﻿ Боксер Лебедев о присоединении Крыма: Путин все правильно сделал!, Mixnews.lv

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Решение президента России Владимира Путина о присоединении Крымского полуострова к территории РФ в 2014 году является правильным. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

"Неужели я один понимаю, что если бы Крым остался частью Украины, американцы бы полностью его контролировали? Из Крыма до России ракетам лететь совсем недолго. Не нужно быть супер умным, чтобы это понимать. Естественно, президент Путин позаботился об этом - технично, красиво, без потерь. Кто так может сделать? Американцы чуть что начинают войну. Такие простые вещи понятны даже мне — боксеру с 25-летним стажем. Мне нравится внешняя политика нашего президента. Внутренняя политика отстает по причине того, что его сотрудники преподносят ему неправильную информацию о положении дел в том или ином регионе, а он один. Ему показали картинку, что все нормально, и он думает - какие молодцы, а как на самом деле — не знает!", - отметил Лебедев.

В завершении интервью боксер подчеркнул, что выражает свое личное мнение по поводу политики президента РФ Путина. Также Лебедев не исключает, что его позиция может быть ошибочной.

"Я прошу не воспринимать мои слова как-то неправильно, я искренне желаю всем только положительных эмоций. Я могу ошибаться, мое мнение может быть неверным. Я просто говорю то, что я думаю. Всем добра и здоровья. С наступающим Новым годом!", - добавил он.

Фото: flickr.com/Президент Российской Федерации Владимир Путин