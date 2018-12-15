﻿ Общество больниц: вместо помощи сначала "пробиваем" пациента по налогам, Mixnews.lv

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Прежде чем оказать пациенту помощь, врачи сначала должны проверить, исправно ли он платит налоги. Об этом в программе "Разворот" на радио Baltkom рассказал руководитель Латвийского общества больниц Евгений Калейс.

Эту систему мы уже много раз обсуждали c Минздравом. Врачи, медики и больницы должны оказывать помощь. Но сейчас дополнительно, вместо того, чтобы оказывать помощь, вначале надо фильтровать больного - платит он налоги или нет. Минздрав и Сейм одобрил 2-х миллионный взнос для внедрения системы, которая будет связана с больницами и с налоговой системой, где мы сможем эту информацию получить. Но в данный момент ничего из вышеперечисленного нету.

Он отметил, что такая система уже существует и успешно функционирует в соседней стране Эстонии.

"Сейчас мы не можем определить, когда пациент поступает в больницу платит он налоги или нет. То, что такая система существует у соседей, это да. Эстонцы на такую систему перешли уже 20 лет назад, литовцы чуть меньше - где-то 10 лет. Она довольно хорошо функционируют. В Латвии пока мы не знаем, как это можно решить", - признал Калейс.