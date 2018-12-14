﻿ Домоуправ: покажите хоть один плохо реновированный дом, а потом ругайтесь!, Mixnews.lv

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В Риге реновировано около полутора тысяч многоквартирных домов и нигде нет жалоб на проблемы, об этом в программе "Добро пожаловаться" заявил глава консультационного центра собственников квартир, председатель правдения кооператива Baka-2 (27 домов) Сергей Сидорко. По его словам, к сожалению, в городе множатся слухи и мифы, что после реновации дома зарастают плесенью и разрушаются, но это, по словам эксперта, всего лишь слухи.

"Активисты пошли по квартирам с опросами о необходимости реновации. Как выяснилось, жильцами никакие аргументы не рассматриваются и они не задаются вопросом "нужна или не нужна реновация", а почему-то возмущаются, почему их потревожили. Сейчас массово проводятся собрания по поводу реновации, я поговорил с людьми и, лично для меня наметилась неприятная тенденция - не хотят люди обсуждать этот вопрос, более того, ходит масса неподтвержденных мифов и почему-то, я скажу сразу, в основном среди русскоязычного населения, мифов о том, что дома после реновации разрушаются, плесневеют, холодеют. Вообщем, все, что можно сказать того, чего нет, все сказано.

По словам Сидорко, и на собраниях выдвигается аргумент, что кто-то жильцам об этом рассказал.

"Когда человек начинает такое говорить, а я с одной такой ораторшой столкнулся, я спрашиваю: "У вас?", отвечает: "Нет, мне соседка сказала". А соседка стоит рядом. Я у соседки: "Это у вас?", а она отвечает: "нет". Вообщем, итак по кругу", - рассказал Сидорко.

Поэтому, на мой взгляд очень печально, что так происходит. Наверное, потребует каких-то усилий от общества с одной стороны, чтобы все-таки само утверждение проектов и приемка работ по реновации шла более организованно и по более накатанным рельсам. Я смотрю в "Финансовом учрежденим развития "Altum"" зарегистрировано на очереди более 2000 проектов, но в нашей стране нереально найти столько строительных фирм, которые смогут потянуть такой объем", - рассказал эксперт.

По его словам, надо доносить и убеждать жителей использовать такую возможность, потому что такого скоро не будет.

"Я еще раз повторяю, реновация это не какое-то улучшение - это капитальный ремонт здания за полцены", - сказал Сидорко.

Также соавтор программы "Добро пожаловаться" ответил на реплику радиослушателя, который заявил, что сомневается в эффективности реновации.

"У меня есть исследования и опыт, а у слушателей сомнения. Исследования и опыт говорят, что после реновации зданий их эксплутационные характеристики улучшаются. В Латвии на сегодняшний день отренавировано порядка полутора тысяч домов. Ну покажите мне один, где есть проблемы, вот покажите, давайте назовем адрес, номер, квартиру и так далее", - сказал Сидорко.

фото: Riga.lv