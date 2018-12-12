﻿ Журналист: политики, посмотрите на Францию? Вот к чему приводит ваше высокомерие!, Mixnews.lv

__

Эксклюзив |

Политики должны постоянно отвечать на вопросы общества и журналистов, разъясняя все происходящие процессы в стране, иначе их отчужденность и высокомерие может привести к ситуации во Франции или Brexit. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал главный редактор отдела новостей на LTV, ведущий программы "Запрещенный прием" Гунтис Боярс.

"Это мое послание нашим политикам: то, что происходит во Франции, что было в Великобритании - это политическое высокомерие. И ответ Роберта Зиле от нацблока, который не захотел формировать правительство, тоже высокомерие. Во Франции народ идет на улицы, но самое плохое, что требования "желтых жилетов" невозможно реализовать экономически. Это высокомерие политической элиты приводит к таким результатам. Люди не разбираются в экономике, им не рассказали, как все устроено, но они злые, они чего-то хотят. В Латвии я наблюдаю то же самое. А потом кто-то приходит, кто начинает рассказывать народу какие-то нереальные вещи, в которые люди с удовольствием верят", - сказал он.

По словам журналиста, именно нежелание политиков отвечать на самые простые и глупые вопросы общества приводит к такому возмущению людей.

"Эта элита образованная, начитанная, все знает, но на вопросы людей им отвечать не интересно, они не хотят. А потом уже поздно. И в Латвии такая ситуация складывается. Мне жаль, что наши политики не понимают этого. Неделю назад у меня была дискуссия про гонорары на столетие. Надо ли освещать и публиковать эти данные? Были министр культуры и представитель госструктуры организаторов. Что я почувствовал? "Что вам объяснять, зачем вам это знать? Почему все это должно быть публично, зачем вообще сейчас эта дискуссия?" И политики должны 24 часа отвечать на них. Да, бывают дурацкие вопросы, но есть нация, есть люди, которые меньше понимают, не разбираются в налогах. И политик должен все это объяснить", - подчеркнул журналист.

Во Франции четвертую неделю длятся протесты. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил чрезвычайное экономическое и социальное положение в стране. Он подчеркнул, что понимает возмущение протестующих и чувствует свою ответственность перед нацией. По его словам, он искренне хотел изменить ситуацию в стране.