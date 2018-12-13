﻿ Журналист: требуем от русских лояльности, но не обеспечиваем хорошим образованием, Mixnews.lv

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Журналист: требуем от русских лояльности, но не обеспечиваем хорошим образованием (28)

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Эксклюзив | 13 декабря 2018 года, 07:45

Латвия требует лояльности от русскоязычного населения, тогда как сама не может обеспечить их качественным образованием. Так считает журналист и основатель центра Re:Baltica Инга Сприньге, которая на днях представила исследование о школах.

"Исследование о ситуации в русских школах является самым трудным в истории существования Re:Baltica. Так как русские боятся говорить. Потому что чувствуют себя людьми второго сорта, незначимыми для Латвии. От них просим лояльности, тогда как сами не способны обеспечить хорошими учителями", - пишет журналистка.

Пользователи соцсети высказали свое мнение по поводу исследования. Одни считают, что основной проблем является прогнившая система образования, в результате чего и латыши получают некачественное образование. Другие все сваливают на некачественные учебные пособия и явно "бракованные" методики образования. Нашлись и такие, кто уверен в том, что, если человек хочет выучить латышский, то добьется этого и самостоятельно.

‏"Да, от латышей "просим лояльности, но не можем обеспечить хорошими учителями. Виновата сама система образования и искать здесь проблемы "латышей" и "русских смешно. Есть десять "латышских" школ, которые не выдерживают никаких критериев качества", - пишет Ян Янсонс.

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"Большое зло также в этом контексте привнесли эти десятки различных (зачастую некачественных) учебных материалов, которые допустило Минобразования. В такой маленькой стране должны быть для каждого предмета основательные учебные материалы, а у нас допущен "бардак", обоснованный свободой выбора", - пишет пользователь под ником "Мне не все равно".

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‏ "Те, кто хочет, сами осваивают латышский язык и чувствуют очень нужными Латвии. Могу это абсолютно точно сказать, так как половина моих коллег являются русскими и все молодые ребята учатся или закончили Технический или Латвийский университети очень хорошо пишут и говорят по-латышски", - считает Кайя Скуиня.

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Как сообщалось, Сприньге сравнила рейтинги успеваемости в рижских средних школах с самыми плохими оценками на централизованных экзаменах в течение нескольких лет. Журналист пришла к выводу, что именно у учеников школ нацменьшинств самые плохие результаты.

Журналист предположила, что низкая успеваемость в русских школах объясняется несколькими причинами. Например, школ нацменьшинств в Риге слишком много, а учеников слишком мало. Как следствие - маленькая нагрузка влечет за собой маленькую зарплату, а это означает, что сложно найти хороших учителей, так как они уходят в более крупные и престижные школы.

Кроме того, причиной плохого образования в русскоязычных школах является плохое знание латышского языка. Молодые латышские учителя не приходят в их школы, так как не хотят вызвать упреки в предательстве в кругу друзей и родни.

Кроме того, школьники плохо понимают по-латышски.

Частично это последствия того, что ученики (так же как и учителя) живут в русской среде, где нет возможности практиковаться в использовании латышского языка.

Комментарии 28
Гражданин латвии2 часа назад
Нет русского языка-нет лояльного гражданина.
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!@#$%^&*2 часа назад
Какого....!!!
Слов не осталось - одни междометия!
ПРАВА надо давать равные, а не подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости!
Сходили бы подучились, что ли!
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Рациональ1 час назад
Да, чувствуют себя второго сорта, потому что не имеют политического представительства - их выбор игнорируется "красными линиями" партий, выбранных этническим большинством, ни одна из этих партий не имеет повестки в интересах русскоязычных, так как в стране система этнического голосования и, по словам Павлютса, "один полученный русский голос - это два потерянных латышских" -"красные линии" это точно не изобретение русскоязычных избирателей, а запрос латышскоязычных избирателей - это к разговору о "лояльности", чтобы не примешивать лишнее в тему об образовании. Далее, вопрос качества образования - тут всё печально и у латышей, и у русских - вопросы в министерство о престиже профессии учителя, о зарплатах учителей, о качестве материалов. Есть четыре качественных латышских гимназии и три уже бывших, вследствие реформы Шадурскиса, школы нацменьшинств - бывших, так как школы "нацменьшинств", можно считать, упразднены. Далее, основным правом в любой развитой стране является право на образование на родном языке, хотя бы на уровне школы - отъем оного скажется на качестве образованности однозначно, это если оставить вопрос прав, как таковых, за скобками. Как результат будет пониженная конкурентноспособность детей нацменьшинств вследствие инициатив партий этнического большинства - вот и вся логическая цепочка. И хоть в исследовании они отвергают тезис, что "кто-то намеренно хочет понизить конкурентноспособность детей нацменьшинств" понятно, что это косвенный эффект требуемой электоратом латышских партий ассимиляции нацменьшинств. Вот и все ответы на "нераскрытые вопросы" исследования.
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