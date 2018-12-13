﻿ Журналист: требуем от русских лояльности, но не обеспечиваем хорошим образованием, Mixnews.lv

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Латвия требует лояльности от русскоязычного населения, тогда как сама не может обеспечить их качественным образованием. Так считает журналист и основатель центра Re:Baltica Инга Сприньге, которая на днях представила исследование о школах.

"Исследование о ситуации в русских школах является самым трудным в истории существования Re:Baltica. Так как русские боятся говорить. Потому что чувствуют себя людьми второго сорта, незначимыми для Латвии. От них просим лояльности, тогда как сами не способны обеспечить хорошими учителями", - пишет журналистка.

Pētījums par situāciju Rīgas krievu skolās ir sarežģītākais @rebaltica pastāvēšanas vēsturē. Jo krievi baidās runāt. Tādēļ, ka jūtas šeit kā otrās šķiras cilvēki, nepiederīgi. No viņiem prasām lojalitāti, bet nespējam nodrošināt labus skolotājus.https://t.co/IYrx9MCBUO — Inga Springe (@IngaSpringe) December 12, 2018

Пользователи соцсети высказали свое мнение по поводу исследования. Одни считают, что основной проблем является прогнившая система образования, в результате чего и латыши получают некачественное образование. Другие все сваливают на некачественные учебные пособия и явно "бракованные" методики образования. Нашлись и такие, кто уверен в том, что, если человек хочет выучить латышский, то добьется этого и самостоятельно.

‏"Да, от латышей "просим лояльности, но не можем обеспечить хорошими учителями. Виновата сама система образования и искать здесь проблемы "латышей" и "русских смешно. Есть десять "латышских" школ, которые не выдерживают никаких критериев качества", - пишет Ян Янсонс.

"Большое зло также в этом контексте привнесли эти десятки различных (зачастую некачественных) учебных материалов, которые допустило Минобразования. В такой маленькой стране должны быть для каждого предмета основательные учебные материалы, а у нас допущен "бардак", обоснованный свободой выбора", - пишет пользователь под ником "Мне не все равно".

‏ "Те, кто хочет, сами осваивают латышский язык и чувствуют очень нужными Латвии. Могу это абсолютно точно сказать, так как половина моих коллег являются русскими и все молодые ребята учатся или закончили Технический или Латвийский университети очень хорошо пишут и говорят по-латышски", - считает Кайя Скуиня.

Как сообщалось, Сприньге сравнила рейтинги успеваемости в рижских средних школах с самыми плохими оценками на централизованных экзаменах в течение нескольких лет. Журналист пришла к выводу, что именно у учеников школ нацменьшинств самые плохие результаты.

Журналист предположила, что низкая успеваемость в русских школах объясняется несколькими причинами. Например, школ нацменьшинств в Риге слишком много, а учеников слишком мало. Как следствие - маленькая нагрузка влечет за собой маленькую зарплату, а это означает, что сложно найти хороших учителей, так как они уходят в более крупные и престижные школы.

Кроме того, причиной плохого образования в русскоязычных школах является плохое знание латышского языка. Молодые латышские учителя не приходят в их школы, так как не хотят вызвать упреки в предательстве в кругу друзей и родни.

Кроме того, школьники плохо понимают по-латышски.

Частично это последствия того, что ученики (так же как и учителя) живут в русской среде, где нет возможности практиковаться в использовании латышского языка.