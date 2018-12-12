﻿ Юрист из Страсбурга: мы до трех ночи были заперты в Европарламенте, Mixnews.lv

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В целом, после стрельбы в Страсбурге работа в Европарламенте протекает как обычно. Однако некоторые запланированные встречи членам Европарламента пришлось отменить по той причине, что многие оказались заблокированы в здании ЕП до поздней ночи. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал юридический консультант при Европарламенте Алексей Димитров.

По его словам, в связи с произошедшим власти Франции даже запретили "желтым жилетам" устраивать протесты.

"Французские власти обязали "желтые жилеты" не устраивать протестных акций сегодня. В Страсбурге сегодня действует запрет на протесты. Мне сложно судить, я не знаю, какая ситуация в центре, но в пригородах отличия от простых рабочих дней нет. Европарламент работает как обычно. В 12 часов по местному времени у нас будет минута молчания. Единственное, некоторые встречи были отменены, поскольку много людей были заблокированы в Европарламенте вплоть до 3 часов ночи. Поэтому ранние встречи были отменены", - рассказал Димитров.

Напомним, вечером во вторник неизвестный открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. По последним данным, в результате стрельбы три человека погибли и 13 получили ранения. По информации СМИ, подозреваемый - 29-летний уроженец Страсбурга. На поиски стрелка, сбежавшего с места преступления, были направлены 350 сотрудников правоохранительных органов.