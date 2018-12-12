﻿ Журналист: у Зиле хорошая европейская пенсия, зачем ему наше правительство?!, Mixnews.lv

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Кандидат в премьер-министры от Национального объединения, евродепутат Роберт Зиле не хочет возиться с латвийским правительством. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал главный редактор отдела новостей на LTV, ведущий программы "Запрещенный прием" Гунтис Боярс, комментируя высказывания Зиле о том, что очередь нацблока формировать правительство пока не пришла.

По его словам, сейчас партии пытаются найти кадидата, который бы просто согласился сформировать правительство Латвии.

"Партии ищут другие варианы, это разумно. Кандидат от Национального объединения Роберт Зиле уже сказал, что сейчас не наша очередь. Я тут услышал "я не хочу". У него все хорошо, а эти разборки ему не нужны. Теперь вопрос к Кариньшу: хочет он или нет. Мало того, что надо сформировать правительство, потом еще работать надо, вспомнить все предвыборные обещания. То, что происходит, зависит от человеческих качеств. Поэтому мы не продвигаемся. Там нездоровая среда. Разные люди, которые продемонстрировали свои худшие качества. Жду, когда они начнут показывать что-то другое. С одной стороны Зиле можно понять, пенсия после Европарламента у него уже хорошая, зачем ему все это нужно?", - сказал Боярс.

По его словам, теперь от представителя "Нового Единства" Кришьяниса Кариньша ждут ответа на вопрос "хочет/не хочет".

Кришьянис Кариньш

Несмотря на официальную позицию "Нового Единства", которая состоит в том, что у этой партии самая маленькая фракция в Сейме и должность премьер-министра надо отдать более крупным фракциям, самым вероятным компромиссным кандидатом на эту должность остается представитель "Нового Единства" Кришьянис Кариньш.

После сегодняшнего заседания правления объединения его председатель Кариньш заявил, что "Новое Единство" готово взять на себя инициативу в формировании правительства.

В ходе этих консультаций станет понятно, может ли Кариньш взять на себя формирование правительства.

"Моей целью будет сформировать стабильное долгосрочное правительство", - добавил Кариньш. Если партии об этом договорятся, можно будет предложить президенту Раймонду Вейонису номинировать Кариньша кандидатом в премьеры. Если же политикам не удастся договориться, то "можно будет заявить, что стабильного большинства просто нет", - сказал он.

Партии откликнутся на инициативу Кариньша, хотя их мнения о модели коалиции расходятся.

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