﻿ "Новая политика" и наручники: Яунупсу пришлось оправдываться за Мартинсонса, Mixnews.lv

"Новая политика" и наручники: Яунупсу пришлось оправдываться за Мартинсонса (5)

фото

Эксклюзив | 13 декабря 2018 года, 08:55

Журналистка газеты Diena опубликовала компрометирующий материал на члена правления партийного объединения "Для развития/За!" Эдгара Яунупса. Политику пришлось оправдываться, свидетельствует информация в соцсети Twitter.

По словам публицистки Агнесе Маргевицы, члены партийного объединения "Для развития/За!" могут быть замешаны в коррупционных схемах арестованного по просьбе KNAB предпринимателя Мариса Мартинсонса.

Журналистка поименно называет политиков, вызывающих недоверие, в числе которых Эдгар Яунупс, Лайла Спалиня и Юрис Пуце. Маргевица советует политическому объединению исключить этих лиц из переговорного процесса по формированию правительства.

"Объединению "Для развития/За!" стоит незамедлительно принять решение об исключении Эдгара Яунупса, Лайлы Спалини и Юриса Пуце от переговоров по формированию правительства. Другие партии до этого не должны садиться за стол переговоров с "Для развития/За!". Для движения "За!" настал последний момент выбрать - являются ли они марионетками "меценатов"", - написала журналист.

По словам Маргевицы, в тот момент, когда арестовывали Мартинсонса, она как раз работала над большим материалом о его схемах и "бизнес партнерах".

По мнению Маргевицы это не что иное, как "Новая политика" в свете наручников.

"Наивные теоретики краснеют, циничные практики поучают, как нужно делать политику. Для Инесе Войки Яунупс не имеет влияния, а рассказ о Мартинсонсе двухгодичной давности, а вот для Илзе Винькеле Яунупс "легитимный член"", - пишет журналистка.

Такого рода публикациями возмутился снявший свою кандидатуру с возможной номинации на пост премьера Артис Пабрикс, который посоветовал журналистке искать марионеток в других партиях, так как в "Для развития/За!" таких нет.

фото

Между тем, один из названных журналисткой представителей объединения "Для развития/За!" Эдгар Яунупс решил внести ясность и объяснить свою связь с арестованным предпринимателем.

"В нормальной ситуации я на такой бред не реагирую. Но ради общей информированности на этот раз коротко. Меня с господином Мартинсонсом связывает общая работа в баскетбольном клубе VEF Rīga на протяжении 10 лет. Уже два с половиной года, как он ушел. У меня нет информации о связанным с ним деле и не может быть", - написал Яунупс.

Некоторые пользователи Twitter решили напомнить, что лидер KPV LV Алдис Гобземс уже раньше указывал, что лидер "Для развития/За!" Эдгар Яунупс срывает формирование правительства под руководством KPV LV.

"Когда о "Для развития/За!" и дерьме Мартинсонса говорит Гобземс, то все СМИ защищают "Для развития/За!"! На чьей стороне СМИ? На стороне преступников?", - пишет активист под ником Animal farm. ‏ фото

Прокомментировали материал Маргевицы и представители партии Алдиса Гобземса KPV LV, который обвинял Эдгара Яунупса в срыве переговоров о формировании правительства.

"Вай..ну кто бы мог подумать! Вот он результат, когда зацикливаешься на одной партии и другие нисколько не видишь. Если бы не было продажных журналистов, которые торпедировали KPV LV и больше бы анализировали бы спонсоров "Для развития/За!", то эта партия вовсе не попала бы в Сейм и у нас уже давно было бы правительство!", - сказано в сообщении KPV LV.

фото

Как сообщалось ранее, сотрудники KNAB задержали Мартинсонса во вторник, 11 декабря, и в среду утром он все еще находился в KNAB.

Во вторник KNAB задержало также руководителя департамента инфраструктуры и развития муниципального предприятия Rīgas satiksme Игоря Волкинштейна.

В среду, 12 декабря, оба были арестованы по решению суда.

Никаких комментариев по делу не дают ни KNAB, ни сами подозреваемые или их адвокаты.

Расследование дела Мартинсонса длилось 5 лет

Еще в октябре газета Diena писала, что Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) готовится передать в Генеральную прокуратуру для начала уголовного преследования самый важный эпизод в так называемом деле строителей, сообщает журнал " Открыто".

Обвинения в отмывании денег и уклонении от налогов будут предъявлены и миллионеру Марису Мартинсонсу, которому в этом году уже фигурирует в громком деле президента Банка Латвии Илмара Римшевича. В результате госбюджету был причинен огромный ущерб. Точные цифры не называются, но речь идет о миллионах.

Дело расследовалось в течение пяти лет. Обвинения будут предъявлены, помимо Мартинсонса, еще четырем лицам. Если убытки не констатируют, то 5-летняя работа следователей пропадет зря, дело развалится, указывает Diena.

На фоне создания нового правительства в правоохранительных органах звучит беспокойство, что следующий министр финансов и гендиректор СГД смогут повернуть опасное для Мартинсонса дело в обратном направлении, пишет газета.

Издание отмечает, что Мартинсонсу вместе с еще четырьмя лицами готовятся предъявить серьезные обвинения в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Мартинсон в ходе расследования фигурирует как как "автор организованной схемы, который давал указания", сообщают источники.

Кроме физических лиц, в уголовном процессе фигурирует также девять предприятий, связанных со строительной отраслью, в том числе победитель крупных государственных и муниципальных закупок, строительная фирма Moduls-Rīga, которая теперь переименована в Moduls Engineering и входит в одну группу с Velve.

фото

В то время, на которое распространяется расследование, Moduls-Rīga была спонсором многих проектов, связанных с политиками. Например, в течение многих лет спонсировала баскетбольный клуб VEF Rīga, которым руководит член правления "Для развития/За" Эдгарс Яунупс.

В настоящее время в связи Мартинсонс юридически не связан с "Moduls Engineering" ("Moduls-Rīga") и Velve, но до 11 сентября 2014 года он был председателем правления Moduls-Rīga, и это было в то время, когда происходили обыски в здании офиса фирмы.

Комментарии 5
Alexменьше минуты назад
Пройдоха оправдывает вора ...занимательно...летописи о латышских "политиках"...
Ответить
Нет сомнений 4 минуты назад
Что Цируле убили.
Ответить
Рижанин40 минут назад
Вот выставлял себя как святого и морализировал и критиковал других, а сам оказался замазанным.
Мораль сей басни можно выразить в двух фразах.
"Неразумно кидаться камнями в стеклюном доме", ну а у нас говорят проще, но доходчивее "Чья бы корова мычала, а твоя молчала."
Ответить