﻿ "Новая политика" и наручники: Яунупсу пришлось оправдываться за Мартинсонса, Mixnews.lv

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Журналистка газеты Diena опубликовала компрометирующий материал на члена правления партийного объединения "Для развития/За!" Эдгара Яунупса. Политику пришлось оправдываться, свидетельствует информация в соцсети Twitter.

По словам публицистки Агнесе Маргевицы, члены партийного объединения "Для развития/За!" могут быть замешаны в коррупционных схемах арестованного по просьбе KNAB предпринимателя Мариса Мартинсонса.

Журналистка поименно называет политиков, вызывающих недоверие, в числе которых Эдгар Яунупс, Лайла Спалиня и Юрис Пуце. Маргевица советует политическому объединению исключить этих лиц из переговорного процесса по формированию правительства.

"Объединению "Для развития/За!" стоит незамедлительно принять решение об исключении Эдгара Яунупса, Лайлы Спалини и Юриса Пуце от переговоров по формированию правительства. Другие партии до этого не должны садиться за стол переговоров с "Для развития/За!". Для движения "За!" настал последний момент выбрать - являются ли они марионетками "меценатов"", - написала журналист.

Attīstībai/Par! nekavējoties jālemj par Edgada Jaunupa, Lailas Spaliņas, Jura Pūces atstatīšanu no sarunām par valdības veidošanu. Citām partijām līdz tam nebūtu jāsēžas ar A/Par pie sarunu galda. Kustībai Par! būtu pēdējais laiks izlemt - vai viņi ir “mecenātu” marionetes. pic.twitter.com/frGGwPNnGX — AM (@AgneseMargevica) December 12, 2018

По словам Маргевицы, в тот момент, когда арестовывали Мартинсонса, она как раз работала над большим материалом о его схемах и "бизнес партнерах".

Karma. Šodien plkst.14:30 sākās kārtējā tiesas sēde, kur šī persona vēršas pret mani. Es šobrīd pie datora strādāju pie garāka materiāla par viņa shēmām un “biznesa partneriem”, kamēr viņu ved uz tiesu rokudzelžos. pic.twitter.com/Czy4UgonRN — AM (@AgneseMargevica) December 12, 2018

По мнению Маргевицы это не что иное, как "Новая политика" в свете наручников.

"Наивные теоретики краснеют, циничные практики поучают, как нужно делать политику. Для Инесе Войки Яунупс не имеет влияния, а рассказ о Мартинсонсе двухгодичной давности, а вот для Илзе Винькеле Яунупс "легитимный член"", - пишет журналистка.

“Jaunā politika” rokudzelžu gaismā. Naivi teorētiķi plikšķina acis, ciniski praktiķi pamāca, kā politika taisāma. Voikai Jaunups esot bez ietekmes svirām un Martinsons (2(!) gadus vecs stāsts, toties Viņķelei Jaunups ir “leģitīms loceklis”. pic.twitter.com/FP6ZVYbrAy — AM (@AgneseMargevica) December 12, 2018

Такого рода публикациями возмутился снявший свою кандидатуру с возможной номинации на пост премьера Артис Пабрикс, который посоветовал журналистке искать марионеток в других партиях, так как в "Для развития/За!" таких нет.

Между тем, один из названных журналисткой представителей объединения "Для развития/За!" Эдгар Яунупс решил внести ясность и объяснить свою связь с арестованным предпринимателем.

"В нормальной ситуации я на такой бред не реагирую. Но ради общей информированности на этот раз коротко. Меня с господином Мартинсонсом связывает общая работа в баскетбольном клубе VEF Rīga на протяжении 10 лет. Уже два с половиной года, как он ушел. У меня нет информации о связанным с ним деле и не может быть", - написал Яунупс.

Normālā situācijā es uz šādiem murgiem nereaģētu. Bet vispārējas informētības labad šoreiz īsi. Mani ar Martinsona kungu saista kopīgs darbs pie Vef Rīga 10 gadu garumā. Jau divus ar pusi gadu viņš ir prom. Man nav informācijas par ar viņu saistīto lietu un nevar būt 1/2 https://t.co/XS6h20sXUM — edgars jaunups (@jaunups) December 12, 2018

Некоторые пользователи Twitter решили напомнить, что лидер KPV LV Алдис Гобземс уже раньше указывал, что лидер "Для развития/За!" Эдгар Яунупс срывает формирование правительства под руководством KPV LV.

"Когда о "Для развития/За!" и дерьме Мартинсонса говорит Гобземс, то все СМИ защищают "Для развития/За!"! На чьей стороне СМИ? На стороне преступников?", - пишет активист под ником Animal farm. ‏

Прокомментировали материал Маргевицы и представители партии Алдиса Гобземса KPV LV, который обвинял Эдгара Яунупса в срыве переговоров о формировании правительства.

"Вай..ну кто бы мог подумать! Вот он результат, когда зацикливаешься на одной партии и другие нисколько не видишь. Если бы не было продажных журналистов, которые торпедировали KPV LV и больше бы анализировали бы спонсоров "Для развития/За!", то эта партия вовсе не попала бы в Сейм и у нас уже давно было бы правительство!", - сказано в сообщении KPV LV.

Как сообщалось ранее, сотрудники KNAB задержали Мартинсонса во вторник, 11 декабря, и в среду утром он все еще находился в KNAB.

Во вторник KNAB задержало также руководителя департамента инфраструктуры и развития муниципального предприятия Rīgas satiksme Игоря Волкинштейна.

В среду, 12 декабря, оба были арестованы по решению суда.

Никаких комментариев по делу не дают ни KNAB, ни сами подозреваемые или их адвокаты.

Расследование дела Мартинсонса длилось 5 лет

Еще в октябре газета Diena писала, что Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) готовится передать в Генеральную прокуратуру для начала уголовного преследования самый важный эпизод в так называемом деле строителей, сообщает журнал " Открыто".

Обвинения в отмывании денег и уклонении от налогов будут предъявлены и миллионеру Марису Мартинсонсу, которому в этом году уже фигурирует в громком деле президента Банка Латвии Илмара Римшевича. В результате госбюджету был причинен огромный ущерб. Точные цифры не называются, но речь идет о миллионах.

Дело расследовалось в течение пяти лет. Обвинения будут предъявлены, помимо Мартинсонса, еще четырем лицам. Если убытки не констатируют, то 5-летняя работа следователей пропадет зря, дело развалится, указывает Diena.

На фоне создания нового правительства в правоохранительных органах звучит беспокойство, что следующий министр финансов и гендиректор СГД смогут повернуть опасное для Мартинсонса дело в обратном направлении, пишет газета.

Издание отмечает, что Мартинсонсу вместе с еще четырьмя лицами готовятся предъявить серьезные обвинения в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Мартинсон в ходе расследования фигурирует как как "автор организованной схемы, который давал указания", сообщают источники.

Кроме физических лиц, в уголовном процессе фигурирует также девять предприятий, связанных со строительной отраслью, в том числе победитель крупных государственных и муниципальных закупок, строительная фирма Moduls-Rīga, которая теперь переименована в Moduls Engineering и входит в одну группу с Velve.

В то время, на которое распространяется расследование, Moduls-Rīga была спонсором многих проектов, связанных с политиками. Например, в течение многих лет спонсировала баскетбольный клуб VEF Rīga, которым руководит член правления "Для развития/За" Эдгарс Яунупс.

В настоящее время в связи Мартинсонс юридически не связан с "Moduls Engineering" ("Moduls-Rīga") и Velve, но до 11 сентября 2014 года он был председателем правления Moduls-Rīga, и это было в то время, когда происходили обыски в здании офиса фирмы.