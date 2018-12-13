﻿ Бондарс: в этом Сейме одна партия не будет доминировать "на поляне", Mixnews.lv

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Президент Латвии Раймонд Вейонис не участвует в формировании правительства, а только называет кандидатов в премьер-министры. Об этом в интервью радио Baltkom сказал председатель парламентской бюджетно-финансовой комиссии, депутат Сейма от партии "Для развития/За!" Мартиньш Бондарс.

По его словам, в 13-м Сейма сложилась ситуация, при которой яркого доминирования одной партии быть не может.

"Президент только называет кандидата. Он выбрал такую роль. Я бы на его месте выбрал более активную позицию. Парламент очень расколот, каждый хочет быть впереди. В этот раз такая ситуация, что одна партия не будет доминировать "на поляне". Во время переговоров нам четко было сказано, что нашего кандидата в премьеры не готовы поддержать. Думаю, это из-за того, что с нашей стороны не было слепой поддержки их кандидатам, задавали много неудобных вопросов. С нами готовы сотрудничать, но не поддержать нашего кандидата в премьеры. Это месть? Я бы не хотел использовать это слово. Мы попытались, но нам сказали "нет". Мы в этом слове понимаем все буквы", - сказал он.

Напомним, после отказала представителя "Для развития/За!" Артиса Пабрикса быть кандидатов в премьер-министры, Вейонис заявил, что в ближайшие дни не будет вмешиваться в процесс формирования правительства, уважая выраженное партиями желание продолжать консультации.

На сегодняшний день неофициально обсуждается кандидатура представителя "Единства" Кришьяниса Кариньша, но он пока не является номинированным президентом кандидатом на пост премьер-министра и не обсуждал этот вопрос с президентом Раймондом Вейонисом.

"Согласие" по итогам выборов получит в парламенте 23 депутатских места, KPV LV и НКП - по 16, "Для развития/За" и Visu Latvijai!-TB/LNNK - по 13, СЗК - 11, "Новое Единство" - 8.