﻿ Директор нашел ошибки в статье о неуспевающих русских школах, Mixnews.lv

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Директор Рижской Ринужской средней школы Денис Клюкин не согласен с некоторыми фактами исследовательского материала Re:Baltica, в котором возглавляемое им образовательное учреждение попало в десятку самых неуспевающих школ столицы. На это он указал в эфире радио Baltkom.

"Во-первых, у меня есть вопросы по поводу аналитики, почему наша школа попала в этот список? Цифра, которая есть у меня на руках, показывает другое. Во-вторых, чудесным образом из списка испарились две латышские школы. В целом, я считаю это исследование позитивным шагом, но не скажу, что полностью с ним согласен. Я с рейтингом не согласен, но у них своя методика. Я думаю, что она некорректна, но они имеют на это право", - заявил директор Ринужской школы.

Клюкин считает, что проблема неуспеваемости в ряде русских школ Риги заключается в геолокации учебных заведений - государство и городская дума гораздо охотнее выражают поддержку тем школам, которые находятся в центре столицы.

"Что касается рижских школ, проблема кроется в географии. В среднем в образовании растет расслоение. Эффект будет усиливаться, потому что школы на периферии Риги не получают такую же поддержку, как школы в центре столицы. Детей из центровых школ будут искусственно проталкивать наверх", - указал Клюкин.

Напомним, журналист и основатель центра Re:Baltica Инга Сприньге сравнила рейтинги успеваемости в рижских средних школах с самыми плохими оценками на централизованных экзаменах в течение нескольких лет. Она пришла к выводу, что именно у учеников школ нацменьшинств самые плохие результаты.

Фото: Райтис Плаукс, F64 Photo Agency