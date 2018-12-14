﻿ Журналист: Гобземс из тех людей, которые бьют жен, а потом цветы дарят, Mixnews.lv

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Экс-кандидат в премьер-министры Латвии от партии KPV LV Алдис Гобземс относится к тому типу людей, которые вначале бьют свои жен, а потом задаривают. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал главный редактор отдела новостей на LTV, ведущий программы "Запрещенный прием" Гунтис Боярс.

По словам журналиста, он опасается людей, которые видят мир в черно-белом свете.

"Публика, за которую мы проголосовали, очень разная. Многие вообще не понимают, как работает Сейм. Если люди-максималисты. К ним надо относиться осторожно. Например, Гобземс: "все воруют, всегда, никогда". Мне такие фразы кажутся подозрительными. Я таким людям не доверяю, потому что в жизни все не делится на черное и белое. Люди, которые так видят мир, бьют свои жен. Бьют, потом приносят цветы, потом опять бьют, опять подарки. И политика это показала, что все волнами. А есть те, кто в политике уже был, но у них мало голосов. Они все знают, но стоят и смотрят: "пусть развлекаются". Есть стратеги, но к ним вопрос о честности намерений. И из этой компании сложно что-то сложить", - сказал он.

Боярс считает, что при любом раскладе сил у партии "Согласие", которая набрала наибольшее количество голосов избирателей, не будет возможности попасть в коалицию.

"Думаю, что насчет "Согласия" новостей не будет, останется в оппозиции. Скорее всего в коалиции будет пять партий. СЗК тоже в оппозицию, потому что Стрике из НКП не сядет за один стол с Лембергсом", - сказал он.

Напомним, после отказала представителя "Для развития/За!" Артиса Пабрикса быть кандидатов в премьер-министры, президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что в ближайшие дни не будет вмешиваться в процесс формирования правительства, уважая выраженное партиями желание продолжать консультации.

На сегодняшний день неофициально обсуждается кандидатура представителя "Единства" Кришьяниса Кариньша, но он пока не является номинированным президентом кандидатом на пост премьер-министра и не обсуждал этот вопрос с Вейонисом.

"Согласие" по итогам выборов получит в парламенте 23 депутатских места, KPV LV и НКП - по 16, "Для развития/За" и Visu Latvijai!-TB/LNNK - по 13, СЗК - 11, "Новое Единство" - 8.