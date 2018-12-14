﻿ Бондарс: в моих арестованных счетах есть хорошая сторона!, Mixnews.lv

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Бондарс: в моих арестованных счетах есть хорошая сторона! (5)

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Эксклюзив | 14 декабря 2018 года, 13:36

Арестованные счета не мешают работе в Бюджетно-финансовой комиссии Сейма, считает ее руководитель, депутат от партии "Для развития/За!" Мартиньш Бондарс.

В интервью радио Baltkom он отметил, что его арестованное имущество может послужить хорошим поводом для дискуссии о ликвидаторах предприятий.

"Да, идет судебный спор с ликвидаторами. Но это даже и хорошо! Вопрос с ликвидаторами очень ярко проявился в этом году. Много говорили о правовой ликвидации предприятий. Этот вопрос должен наконец решиться", - сказал он.

В октябре этого года сообщалось, что убитый администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус пытался использовать влияние американских дипломатов и лоббистов, чтобы он был выбран ликвидатором банка ABLV.

Комментируя ситуацию с ликвидацией ABLV Bank, он отметил, что этот вопрос все еще стоит на повестке дня в Латвии.

"Из-за этой ситуации Латвия может попасть в серый список стран, где осложнены транзакции для людей и предприятий. В Латвию втекали плохие деньги, а дальше текли в мировую финансовую систему. Другие страны видели это и говорили: "Латвия, соберитесь"", - рассказал он.

Бюджетную комиссию в 13-м Сейме возглавил Мартиньш Бондарс, банковские счета и имущество которого в прошлом году арестовал суд.

Счета и имущества Бондарса были арестованы в прошлом году. Такое решение было принято, чтобы взыскать с него средства в рамках уголовного дела разорившегося в 2011 году банка Latvijas Krājbanka. В июне 2017 года Суд Видземского предместья Риги постановил солидарно взыскать ущерб в размере более 15 млн евро с семи бывших членов правления Latvijas Krājbanka (в том числе и с Бондарса). Эти лица без достаточного хозяйственного обоснования выдали несколько займов компаниям, зарегистрированным на Сейшельских островах и на Кипре.

Как сообщал телеканал TV3, к Бондарсу были применены обеспечительные меры, арестовано все его имущество, а также его тогдашняя зарплата. Из ежемесячной зарплаты в 1000 евро Бондарс, являвшийся тогда депутатом Рижской думы, получал минимальную сумму, а оставшуюся ее часть удерживали в качестве гарантии для обеспечения требования в размере € 15 млн.

Комментарии 5
Неужели?1 час назад
Сам этот господин переводит разговор на имидж Латвии, но тут же говорится о том, что благодаря именно этому лицу был выдан кредит нескольким(!) сомнительным компаниям и именно он признан виновным в этом! Так кто нанёс ущерб Латвии, и материальный, и политический? И это лицо с арестованным имуществом, смеет что-то "вещать" с ухмылочкой уже как депутат Сейма?! Так кто же сидит в Сейме???
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Alex1 час назад
Чисто со стороны...Зачем и так красивый мужик очки напяливает профессорские ?Я ещё понимаю муж шахматистки это же делает.Неужели "зрение" так подорвали в молодости ОБА ?От тяжёлой работы ?
Или личный стилист не позволяет снимать ?
А то что такие "очкарики" болтают,даже говорить не о чем...ну не помогут дядя тебе очки !
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Кто б это мог быть в РД?1 час назад
Kriminālprocess uzsākts par to, ka Čehijas un Polijas uzņēmumu pārstāvji, vienojoties ar RD un RS atbildīgajām amatpersonām un ar RS saistītā uzņēmuma pārstāvjiem, noziedzīgo darbību īstenošanai piesaistot fizisku personu un ar viņu saistītas personas, kas nodarbojas ar NILL un nodrošina finanšu plūsmu, piesaistot arī fiktīvus uzņēmumus, nodrošināja kukuļu maksāšanu Rīgas domes un RS atbildīgām amatpersonām saistībā ar trīs iepirkumiem un ar šiem iepirkumiem noslēgtajiem līgumiem:
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