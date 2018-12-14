﻿ Бондарс: в моих арестованных счетах есть хорошая сторона!, Mixnews.lv

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Арестованные счета не мешают работе в Бюджетно-финансовой комиссии Сейма, считает ее руководитель, депутат от партии "Для развития/За!" Мартиньш Бондарс.

В интервью радио Baltkom он отметил, что его арестованное имущество может послужить хорошим поводом для дискуссии о ликвидаторах предприятий.

"Да, идет судебный спор с ликвидаторами. Но это даже и хорошо! Вопрос с ликвидаторами очень ярко проявился в этом году. Много говорили о правовой ликвидации предприятий. Этот вопрос должен наконец решиться", - сказал он.

В октябре этого года сообщалось, что убитый администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус пытался использовать влияние американских дипломатов и лоббистов, чтобы он был выбран ликвидатором банка ABLV.

Комментируя ситуацию с ликвидацией ABLV Bank, он отметил, что этот вопрос все еще стоит на повестке дня в Латвии.

"Из-за этой ситуации Латвия может попасть в серый список стран, где осложнены транзакции для людей и предприятий. В Латвию втекали плохие деньги, а дальше текли в мировую финансовую систему. Другие страны видели это и говорили: "Латвия, соберитесь"", - рассказал он.

Бюджетную комиссию в 13-м Сейме возглавил Мартиньш Бондарс, банковские счета и имущество которого в прошлом году арестовал суд.

Счета и имущества Бондарса были арестованы в прошлом году. Такое решение было принято, чтобы взыскать с него средства в рамках уголовного дела разорившегося в 2011 году банка Latvijas Krājbanka. В июне 2017 года Суд Видземского предместья Риги постановил солидарно взыскать ущерб в размере более 15 млн евро с семи бывших членов правления Latvijas Krājbanka (в том числе и с Бондарса). Эти лица без достаточного хозяйственного обоснования выдали несколько займов компаниям, зарегистрированным на Сейшельских островах и на Кипре.

Как сообщал телеканал TV3, к Бондарсу были применены обеспечительные меры, арестовано все его имущество, а также его тогдашняя зарплата. Из ежемесячной зарплаты в 1000 евро Бондарс, являвшийся тогда депутатом Рижской думы, получал минимальную сумму, а оставшуюся ее часть удерживали в качестве гарантии для обеспечения требования в размере € 15 млн.