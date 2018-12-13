﻿ Боярс:"Согласие" 100 лет сидит в оппозиции! Можно и посмотреть, как они работают, Mixnews.lv

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Выбор президента Латвии, выдвинув на должность премьер-министра сначала Яниса Борданса (Новая консервативная партия), затем Алдиса Гобземса (KPV LV), является логичным и соотносится с волеизъявлением граждан. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал главный редактор отдела новостей на LTV, ведущий программы "Запрещенный прием" Гунтис Боярс.

«Логика действий президента очень проста. Многие его упрекают, почему он вообще назвал кандидатуру Гобземса на пост премьера. Но Вейонис прошелся по желаниям избирателей. Я хорошо его понимаю. И он не хочет зла этой партии. Он на 90% знал, что Гобземс не станет премьером. Он отдал свой долг избирателям», - пояснил Боярс.

На вопрос, почему тогда президент не пошел навстречу тому большинству (19,80%), которые голосовали на выборах за «Согласие», и соответственно не выдвинул на должность главы Кабинета министров Вячеслава Домбровского, журналист сослался на «особенное» отношение в Латвии к этой партии.

«С «Согласием» у нас совсем другая история. Даже не знаю, как можно ее решить. С одной стороны, одна партия 100 лет сидит в оппозиции. Могли бы уже посмотреть, как они работают в госструктурах. С другой стороны, это разделение на латышские, русские партии, геополитику… Не знаю, но вопрос нормальный. По той же логике вещей президент мог бы назвать премьером и Домбровского. Не знаю что ответить… Почему не назвал? Потому!», - сказал журналист.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в Сейм 13-го созыва прошли 7 партий. «Согласие» получило 23 места, KPV LV и Новая консервативная партия по 16 мест, у "Для развития/За!" и Национального объединения по 13 кресел, Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) – 11, а у "Нового Единства" 8 депутатских мест.