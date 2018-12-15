﻿ Эксперт: фейковые письма от Минфина были на неграмотном латышском, Mixnews.lv

Эксперт: фейковые письма от Минфина были на неграмотном латышском (9)
Фейковые электронные письма, которые были отправлены жителям Латвии от имени Министерства финансов, были написаны на неграмотном латышском языке, что должно было насторожить потенциальных жертв киберпреступников. Об этом в эфире программы "Разворот" на радио Baltkom заявил специалист по информационным технологиям и компьютерной безопасности, создатель интернет-блога AntiVirus.LV Валдис Шкестерс.
"Чтобы обезопасить себя, надо проявить бдительность и подозрительность. Вы часто получаете письма от Минфина? Нет. Во-вторых, там полно ошибок, стилистика неправильная. Это повод не реагировать на письмо, а лучше сразу обратиться в Сert.lv, они помогут. Не кликайте на линки, если нет уверенности. Составитель письма мог быть и англоязычным человеком. Сейчас есть технологии, которые позволяют перевести [текст-прим.ред.] на любой язык, и в этом письме признаки именно такого способа", - рассказал он.
По словам эксперта, данная хакерская атака затронула не очень много людей.
"В этом случае атака проходила несколько часов, затронула сотни человек – это не очень много. Мошенники намеренно используют названия таких учреждений, на которые люди так реагируют: они теряются, встревожены - их вынуждают открыть этот файл", - сказал он.
Напомним, как уже писал Mixnews, в начале недели Министерство финансов предупредило о фейковых электронных письмах, которые были отправлены жителям Латвии от имени ведомства. Минфин указывал, что эти послания содержат компьютерный вирус.
В письме указано, что адресат обязан заплатить задолженность по налогам.
Как сообщало ведомство, э-письмо содержало компьютерный вирус типа P2P, который "ворует" пароли и другие данные у инфицированных компьютеров. Об этом инциденте была немедленно проинформирована организация Cert.lv.
Фото: twitter.com/Finanšu ministrija