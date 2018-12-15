﻿ Эксперт: фейковые письма от Минфина были на неграмотном латышском, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Фейковые электронные письма, которые были отправлены жителям Латвии от имени Министерства финансов, были написаны на неграмотном латышском языке, что должно было насторожить потенциальных жертв киберпреступников. Об этом в эфире программы "Разворот" на радио Baltkom заявил специалист по информационным технологиям и компьютерной безопасности, создатель интернет-блога AntiVirus.LV Валдис Шкестерс.

"Чтобы обезопасить себя, надо проявить бдительность и подозрительность. Вы часто получаете письма от Минфина? Нет. Во-вторых, там полно ошибок, стилистика неправильная. Это повод не реагировать на письмо, а лучше сразу обратиться в Сert.lv, они помогут. Не кликайте на линки, если нет уверенности. Составитель письма мог быть и англоязычным человеком. Сейчас есть технологии, которые позволяют перевести [текст-прим.ред.] на любой язык, и в этом письме признаки именно такого способа", - рассказал он.

По словам эксперта, данная хакерская атака затронула не очень много людей.

"В этом случае атака проходила несколько часов, затронула сотни человек – это не очень много. Мошенники намеренно используют названия таких учреждений, на которые люди так реагируют: они теряются, встревожены - их вынуждают открыть этот файл", - сказал он.

Напомним, как уже писал Mixnews, в начале недели Министерство финансов предупредило о фейковых электронных письмах, которые были отправлены жителям Латвии от имени ведомства. Минфин указывал, что эти послания содержат компьютерный вирус.

В письме указано, что адресат обязан заплатить задолженность по налогам.

Как сообщало ведомство, э-письмо содержало компьютерный вирус типа P2P, который "ворует" пароли и другие данные у инфицированных компьютеров. Об этом инциденте была немедленно проинформирована организация Cert.lv.

Фото: twitter.com/Finanšu ministrija