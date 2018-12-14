﻿ Депутат: новое правительство старого "Единства" будет с "душком", Mixnews.lv

Эксклюзив |

Правые политики забыли о всех своих предвыборных обещаниях, поэтому это будет не обещанный ими "ветер перемен", а "ветер с душком", об этом заявил в программе "Прямая речь" на радио Baltkom депутат Сейма от партии "Согласие" Валерий Агешин.

"Если рассматривать версию, что господин Кариньш премьер, то "свежего ветра перемен" не будет или этот ветер будет с запашком. Несколько партий обещали серьезные перемены в стране, но если они собираются идти вместе с "Единством" - с новым и старым, то возникает вопрос, а как же предвыборные обещания, а как же обещания не работать со старыми партиями. Все эти предвыборные программы - они для чего и для кого пишутся? Об этом стали как-то забывать, но мы обязательно об этом напомним", - вопрошает Агешин.

Политик подчеркнул, что пока правительства нет, депутаты новоизбранного парламента работают довольно продуктивно.

"Когда нынешняя ситуация - нет нового правительства, а может быть его лучше бы и не было, мы работаем в парламенте достаточно конструктивно и нам многое удается сделать. Если мы берем не абсолютно политизированные вопросы, а бюджетные или юридические, чтобы у людей была зарплата или чтобы законодательство нашей страны было понятным, а не каким-то размытым и слишком широко интерпретируемым", - рассказал депутат.

Напомним, двухмесячные переговоры партий о формировании новой коалиции пока не принесли результатов.

Сейчас инициативу по формированию правительство переняла партия "Новое Единство", у которой в Сейме меньше всего мандатов. Переговоры будут проходить под руководством представителя этой партии Кришьяниса Кариньша, хотя он и не является номинированным президентом кандидатом.

Ранее были две неудачные попытки сформировать правительство большинства от номинированных президентом на пост премьера лидера НКП Яниса Борданса и KPV LV Алдиса Гобземса.

В свою очередь кандидат в премьер-министры от "Для развития/За!" Артис Пабрикс свою кандидатуру сам отозвал.

Самую крупную фракцию в Сейме партии "Согласие" к переговорному процессу не пригласили.