﻿ Адвокат: политики рвутся к кормушке, а потом с*ут на голову избирателя, Mixnews.lv

Адвокат: политики рвутся к кормушке, а потом с*ут на голову избирателя (11)

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Эксклюзив | 14 декабря 2018 года, 17:52

Политики рвутся к власти, забывая свои обещания и откровенно насмехаются над своим электоратом. Так считает адвокат Артур Звейсалниекс.

"Новая "политика" означает одно - мы вам вчера наврали не весть чего, а сегодня все это уже не имеет никакого значения, потому что всем надо к кормушке. Раньше по меньшей мере казалось, что этого нет, теперь же откровенно ссут на голову. Но, так как избиратели этих двух организаций (цитирую по Закатистову) из психбольницы, то все ОК", - пишет адвокат.

Политтехнолог Эрик Стендзиниекс на это ответил, что так было всегда и тут нечего удивляться.

"Выборы всегда были игрой, правила которой знают как баллотирующиеся, так и избиратели. "Мы знаем, что вы знаете, что мы о всем врем, но вы этому вначале аплодируете, а потом жадничаете"", - написал Стендзиниекс.

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Напомним, ранее депутат Сейма от партии "Согласие" Валерий Агешин в программе "Прямая речь" на радио Baltkom заявил, что Правые политики забыли о всех своих предвыборных обещаниях, поэтому это будет не обещанный ими "ветер перемен", а "ветер с душком".

Комментарии 11
Все это1 час назад
Поняли только сейчас.Удивительно,какие тормозные. Ан-нет,это национальное кредо. Украсть,обмануть,перевернуть факты и историю,написать жалобу и доносы....Это не все,это статистика и реальность.
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Не удивительно, что1 час назад
латыши это начали понимать - удивительно, что для этого потребовалось 30 лет!
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Haha1 час назад
Scaņa, tava speķa un gorilkas nomocītā seja joprojām ir nulle, bet Saskaņai jau trešais termiņš Rīgas domē, un ķirši, ne dortholci, ne citi sūdaini skābputrinieki tai netiek klāt.
Skat, šodien par viens JKP mudaks nolika karoti pat nebijis nevienā sēdē
Krieviem ir labs teiciens šai sakarā:
"Пизди пизди, пока устанешь
Попиздишь и перестанешь"
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