﻿ Адвокат: политики рвутся к кормушке, а потом с*ут на голову избирателя, Mixnews.lv

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Политики рвутся к власти, забывая свои обещания и откровенно насмехаются над своим электоратом. Так считает адвокат Артур Звейсалниекс.

"Новая "политика" означает одно - мы вам вчера наврали не весть чего, а сегодня все это уже не имеет никакого значения, потому что всем надо к кормушке. Раньше по меньшей мере казалось, что этого нет, теперь же откровенно ссут на голову. Но, так как избиратели этих двух организаций (цитирую по Закатистову) из психбольницы, то все ОК", - пишет адвокат.

Jaunā "politika" nozīmē vienu - mēs te vakar samuldējām visu ko, bet šodien tam nav nekādas nozīmes, jo jātiek pie siles. Agrāk vismaz izlikās, ka tā nav, tagad jau atklāti čurā uz galvas. Bet, tā kā šo divu organizāciju vēlētēji,(citējju Zakantisovu) ir no glupo mājām, tad ir OK — Artūrs Zvejsalnieks (@AZvejsalnieks) December 12, 2018

Политтехнолог Эрик Стендзиниекс на это ответил, что так было всегда и тут нечего удивляться.

"Выборы всегда были игрой, правила которой знают как баллотирующиеся, так и избиратели. "Мы знаем, что вы знаете, что мы о всем врем, но вы этому вначале аплодируете, а потом жадничаете"", - написал Стендзиниекс.

Напомним, ранее депутат Сейма от партии "Согласие" Валерий Агешин в программе "Прямая речь" на радио Baltkom заявил, что Правые политики забыли о всех своих предвыборных обещаниях, поэтому это будет не обещанный ими "ветер перемен", а "ветер с душком".