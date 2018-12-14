﻿ Поэт: образование на латышском - путь к единому обществу, Mixnews.lv

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Перевод образования только на государственный язык обучения пойдет на пользу латвийскому обществу, об этом в программе "Личное утро" на радио Baltkom сказал латышский поэт, писатель Андрис Акментиньш.

Таким образом режиссер ответил на вопрос радиослушателя, который привел в пример советское время, когда можно было учиться как на русском, так и на латышском языке.

"Вопрос, конечно, хороший... То, что государственное образование будет полностью на латышском языке — это правильно. Но я не понимаю, почему частные школы тоже должны запретить преподавание на латышском. Как мне сказали в кулуарах, это просто потому, что появились школы с военным уклоном. Из-за этого они перекрыли любые такие школы", - сказал режиссер.

По его словам, переведя образование полностью на госязык, власти Латвии стараются ликвидировать разобщенность в обществе.

"Обучение на государственном языке правильное решение — это к лучшему, потому что на русском языке все равно все будут учиться, если это русский язык и литература будут на русском. С физикой и химией будет труднее. Я недавно выступал в русской школе - в классической гимназии на латышском и меня там все понимали. Думаю, что к лучшему — делать одно общество, а не двухобщинное государство", - считает режиссер.