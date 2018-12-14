﻿ ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ: экстренное заседание по доверию Нилу Ушакову, Mixnews.lv

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В Рижской думе в 19.00 начинается экстренное заседание Рижской думы, которое созвал мэр Риги Нил Ушаков. На такой шаг он пошел, чтобы убедиться, по-прежнему ли он пользуется поддержкой большинства депутатов.

Портал Mixnews.lv ведет прямую видеотрансляцию.

Решение об экстренном заседании Ушаков принял из-за последних событий в муниципальном предприятии общественного транспорта Rīgas satiksme (RS).

Тем самым Ушаков "обрывает" попытки оппозиционных депутатов собрать подписи за созыв внеочередного заседания думы по вопросу о выражении ему недоверия.

Как сообщалось, депутаты Рижской думы от Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK инициировали сбор подписей за отставку мэра столицы Нила Ушакова, рассказал член нацблока Эдвардс Ратниекс. По его словам, фракция не удовлетворена большинством принятых Ушаковым решений. Депутаты оппозиции также считают, что происходящее с предприятием Rīgas satiksme является слишком большим коррупционным скандалом, чтобы мэр, который одновременно является и держателем долей капитала этого предприятия, мог бы сохранить свой пост.

По последним данным, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержали также теперь уже бывшего председателя правления муниципального предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme (RS) Леона Бемхенса, свидетельствует поступившая в распоряжение неофициальная информация.

Телефон Бемхенса отключен. KNAB попросит суд Видземского предместья Риги применить к Бемхенсу арест в качестве меры пресечения.

Напомним, мэр Риги Нил Ушаков отстранил Бемхенса от выполнения должностных обязанностей в связи с начатым KNAB уголовным процессом о закупках РС. В четверг все пять членов правления RS, включая Бемхенса, подали в отставку.