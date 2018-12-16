﻿ Крамник на Baltkom: не все чемпионы мира по шахматам - гении, Mixnews.lv

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В обществе существует стереотип, что чемпионы мира по шахматам являются гениями, однако это не так. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" высказал российский шахматист, заслуженный мастер спорта РФ Владимир Крамник.

По его словам, этот миф абсолютно не соответствует действительности. Кроме того шахматист заявил, что если любители огорчаются при поражении, то профессиональные игроки переносят проигрыши иначе.

"Если ты лучше играешь в шахматы, не значит, что ты умнее, но некоторые люди верят в этот миф. Это очень примитивно и не соответствует действительности. Но поэтому даже любители, которые играют в шахматы для развлечения, не любят проигрывать. Я как-то слышал, что звание чемпиона мира по шахматам является самым значимым титулом в спорте. Если спросить у людей на улице, что вы думаете о чемпионах по шахматам, большинство скажут, что это гении, но это не обязательно так и чаще всего не так. Но эта идея существует, поэтому поражение в шахматах более обидно для людей, чем в другом виде спорта. Однако если говорить о профессионалах, это не трагедия для них. Проигрывать иногда приходится, мы воспринимаем это нормально", - заявил Крамник.

Владимир Крамник имеет титул чемпиона мира по "классическим шахматам" 2000-2006, является 14-й чемпионом мира по шахматам 2006-2007, а также обладателем Кубка мира 2013 года. Крамник также является заслуженным мастер спорта России.