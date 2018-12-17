﻿ Юрист: нет никаких гарантий того, что Сейм распустит Рижскую думу, Mixnews.lv

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Решение о роспуске Рижской думы в итоге должен принимать Сейм, однако, гарантий того, что парламент одобрит законопроект, нет. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал председатель Латвийского объединения юристов Рихард Бунка.

По его словам, законопроект Национального объединения о роспуске Рижской думы является политическим шагом.

"Чисто технически, такие права у министра есть — одна из функций министерства подразумевает контроль за самоуправлениями. Но я проконсультировался с членами ассоциации, многие сказали, что это политический ход, а не юридический. Скорее всего решение дойдет до правительства, но сам Сейм его не примет. Нет никаких гарантий, что парламент распустит Рижскую думу", - указал Бунка.

Юрист напомнил, что в Латвии ранее уже были случаи роспуска самоуправлений.

"Попытки были, если вы вспомните, когда должность Герхардса занимал Спруджс, он пытался таким же способом расправиться с Лембергсом. Несколько муниципалитетов были же распущены, например, Кекавская дума. Министерство ведет контрольную функцию, чтобы муниципалитеты не занимались самоуправством. Но в конкретном случае это была внутренняя инициатива однопартийцев министра", - отметил Бунка.

Напомним, скандал разразился вокруг коррупционных схем при проведении конкурсов для нужд муниципального предприятия Rīgas satiksme. Правление компании в полном составе ушло в отставку.

Национальное объединение на своем ежегодном съезде поручило министру регионального развития Каспару Герхардсу распустить Рижскую думу, но тот заявил, что пока оснований для вмешательства в ее работу не имеется, хотя и отметил, что "роспуск и досрочные выборы могут пойти на пользу Рижской думе".

Однако уже сегодня, 17 декабря, Герхардс заявил, что Министерство по охране окружающей среды и региональному развитию подготовило законопроект о роспуске Рижской думы.