﻿ Чекушин: противников школьной реформы у нас считают пятой колонной, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Полиция безопасности (ПБ) оказывает давление на всех, кто не согласен со школьной реформой Минобразования Латвии, которая предусматривает перевод среднего образования на латышский язык. Об этом в эфире радио Baltkom заявил активист, представитель Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке Константин Чекушин. Ранее он подписал открытое письмо родителей в защиту директора Рижской Ринужской средней школы Дениса Клюкина. На последнего ранее парламентский секретарь Министерства юстиции, член Национального объединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK Янис Иесалниекс подал заявление в ПБ.

Чекушин отметил, что автором идеи написать открытое письмо является руководитель портала Meeting.lv Армен Халатян.

"Идея родилась коллективно, ее инициатором стал Армен Халатян, мы все выходные вносили поправки, чтобы письмо звучало адекватно, сегодня начали распространять. Напряжение в обществе по поводу реформ растет, происходят противоречивые вещи, ПБ прессует всех, кто выступает против реформы. ПБ их выставляет какой-то пятой колонной. Это беспокоит, потому что наша страна превращается в тоталитарное государство. Мы не хотим воспитывать наших детей в атмосфере страха", - сказал Чекушин.

По его словам, письмо было написано с целью предотвратить возможное задержание или арест Клюкина.

"Мы надеемся, что письмо распространится по сети и его поддержат. Мы увидим, что таких людей много. Дальше мы будем думать, как действовать, но надеемся, что не доживем до стадии, когда директора станут арестовывать и задерживать. Поэтому мы и написали письмо, чтобы это не считалось нормой. Хотели, чтобы оно было опубликовано в прессе, поскольку письмо предназначено для общества", - указал Чекушин.

Напомним, в интервью Re:Baltica Клюкин заявил, что половина членов Национального объединения призывали физически уничтожить русских в Латвии. В качестве примера директор школы назвал парламентского секретаря Минюста Яниса Иесалниекса.

Иесалниекс, в свою очередь, подал в связи с интервью заявления в ПБ и в Департамент контроля качества образования, в которых потребовал призвать к ответственности Клюкина по статье 78 Уголовного закона о разжигании национальной розни – под предлогом того, что Клюкин якобы обвинил Иесалниекса и его коллег в публичных призывах к геноциду, и никак это обвинение не подтвердил.

После заявления Иесалниекса было принято решение написать открытое письмо в защиту директора Ринужской средней школы.