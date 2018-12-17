﻿ Ковальчук на Baltkom: сериал "Тайны следствия" может закончиться неожиданно, Mixnews.lv

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Заслуженная артистка России, актриса Анна Ковальчук считает, что сериал "Тайны следствия", в котором она исполняет роль главной героини Марии Швецовой уже более 18 лет, завершится для зрителей неожиданно. Таким мнение актриса поделилась в программе "Абонент доступен" на радио Baltkom.

"Этот сериал идет уже 20 лет, может идти еще столько же. Когда моя дочь Злата училась в школе, мне казалось, что она, закончив театральную академию, продолжит роль Швецовой. Это было бы интересно, но она сейчас учится на юридическом. Я думаю, что сериал "Тайны следствия" закончится неподписанием договора - это будет не продуманный шаг, а, скорее, спонтанный. Например, закончатся деньги или продюсеры потеряют интерес к сериалу", - отметила Ковальчук.

Она рассказала, что была против развода ее героини Марии Швецовой с мужем по сериалу (актером Мирославом Маличем). По словам Ковальчук, Швецова является примером для подражания, и зрители любят ее за стабильность.

"У Марии Швецовой за эти 18 лет многое изменилось. Вся обстановка в ее жизни поменялась, она второй раз вышла замуж, и второй раз развелась. Для меня это было недопустимо. Я очень долго спорила с продюсерами, сценаристами. Мне кажется, что не нужно было разводить Марию Сергеевну. Сценаристы посчитали, что скучно - ничего не происходит в сериале. Я считаю, что наоборот Марию Сергеевну любят за стабильность. Я получаю безумное количество сообщений от зрителей, которые просят, чтобы я не уходила от мужа, но это не в моей власти. Но я сделала подарок зрителю - покрасилась в блондинку. В понедельник на телеканале "Россия" будут новые серии "Тайн следствия", Мария Сергеевна там блондинка", - рассказала Ковальчук.

Также актриса отметила, что иногда категорически отказывается выполнять задумки сценаристов сериала.

"Часто сценаристы пишут непонятные для меня вещи. Например, в сценарии было, что Мария Сергеевна с кем-то сидит и выпивает бокал вина. Я думаю - слушайте, вы не смотрели что ли ни одной серии?". Швецова категорически не пьет вино она является примером для многих. Я считаю, что это неправильная пропаганда для детей, ведь они тоже смотрят сериал. Многие пишут, что засыпали под мой голос. Если они увидят, что Швецова пригубила бокальчик вина, для них это автоматически станет нормой. Часто я смотрю сценарий и говорю - этого не будет никогда!", - подчеркнула Ковальчук.

Она добавила, что роль Швецовой далась ей легко, так как у артистки и героини много общего.

"Мария Швецова - это и есть я. В эту роль не нужно погружаться, хотя это все же другой человек. Она не является для меня кумиром - эта женщина достойная уважения. Порой мне нравится, как она одевается, порой совершенно не понимаю ее вкуса. Иногда мне не нравятся ее поступки, выбор мужчин", - отметила Ковальчук.

Напомним, премьера 18-го сезона детективного сериала "Тайны следствия" состоится в понедельник 17 декабря на телеканале "Россия 1".

Фото: скриншот из сериала "Тайны следствия"