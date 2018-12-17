﻿ Gemius: станции Baltkom и Lounge 99.5 FM возглавили топы радиорынка Риги, Mixnews.lv

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(фото 1)

Радиостанции Mix Mediа Group занимают лидирующие позиции на радиорынке Риги и ее окрестностей, свидетельствуют итоги новейшего исследования известного международного агентства Gemius. Так, информационная радиостанция Baltkom возглавила топ станций, вещающих на русском языке, а Lounge 99.5 FM отмечена слушателями как самая стремительно растущая радиостанция.

Исследование Gemius проводилось во второй половине ноября 2018 года. Агентство провело анализ радиорынка Риги и ее окрестностей. По данным опроса, десятка самых популярных радиостанций по дневной аудитории выглядит следующим образом (фото 1).

Список станций,вещающий на латышском языке, возглавляет радио Skonto, далее расположились общественные LR2 и LR1, на четвертом месте радио SWH, пятерку замыкает STAR FM.

В свою очередь, топ-5 русскоязычных станций возглавило радио Baltkom, за ним расположилось Retro FM. Третье место досталось радио Lounge 99.5 FM, потом идут SWH+ и EHR Russkie Hiti.

Самой стремительно растущей радиостанцией оказалась Lounge 99.5 FM. Менее, чем за год, ей удалось достичь 7% дневной аудитории в Риге и Рижском районе и попасть в топ-10 самых слушаемых радиостанций региона.

Международное исследовательское агентство Gemius было основано в 1999 году, на сегодняшний день компания имеет филиалы в 20 странах мира.