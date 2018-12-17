﻿ Политолог: судьба Рижской думы зависит от реакции СЗК и KPV LV, Mixnews.lv

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Принятие законопроекта об отставке Рижской думы зависит от того, как на него отреагируют члены двух парламентских партий - Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и KPV LV. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал политолог Филипп Раевский.

По словам политолога, происходящее с Rīgas satiksme в видении оппозиции является весомым поводом для инициации подобных законопроектов.

"Да, такая возможность существует, если мы смотрим на правовую часть. То, что происходит в Rīgas satiksme - это первый такой скандал, он может быть хорошим поводом для использования в политических целях. Пока, я вижу стабильно 50 голосов, которые будут отданы за этот законопроект. Трудно прогнозировать реакцию двух партий - Союза "зеленых" и крестьян и KPV LV. Другие партии имеют агрессивные намерения", - указал Раевский.

Напомним, Национальное объединение на своем ежегодном съезде поручило министру регионального развития Каспару Герхардсу распустить Рижскую думу, но тот заявил, что пока оснований для вмешательства в ее работу не имеется, хотя и отметил, что "роспуск и досрочные выборы могут пойти на пользу Рижской думе".

Однако уже сегодня, 17 декабря, Герхардс заявил, что Министерство по охране окружающей среды и региональному развитию подготовило и подало правительству на рассмотрение законопроект о роспуске Рижской думы.