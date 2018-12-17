﻿ Политолог: судьба Рижской думы зависит от реакции СЗК и KPV LV, Mixnews.lv

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Политолог: судьба Рижской думы зависит от реакции СЗК и KPV LV (6)

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Эксклюзив | 17 декабря 2018 года, 20:51

Принятие законопроекта об отставке Рижской думы зависит от того, как на него отреагируют члены двух парламентских партий - Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и KPV LV. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал политолог Филипп Раевский.

По словам политолога, происходящее с Rīgas satiksme в видении оппозиции является весомым поводом для инициации подобных законопроектов.

"Да, такая возможность существует, если мы смотрим на правовую часть. То, что происходит в Rīgas satiksme - это первый такой скандал, он может быть хорошим поводом для использования в политических целях. Пока, я вижу стабильно 50 голосов, которые будут отданы за этот законопроект. Трудно прогнозировать реакцию двух партий - Союза "зеленых" и крестьян и KPV LV. Другие партии имеют агрессивные намерения", - указал Раевский.

Напомним, Национальное объединение на своем ежегодном съезде поручило министру регионального развития Каспару Герхардсу распустить Рижскую думу, но тот заявил, что пока оснований для вмешательства в ее работу не имеется, хотя и отметил, что "роспуск и досрочные выборы могут пойти на пользу Рижской думе".

Однако уже сегодня, 17 декабря, Герхардс заявил, что Министерство по охране окружающей среды и региональному развитию подготовило и подало правительству на рассмотрение законопроект о роспуске Рижской думы.

Комментарии 6
Пора на выход56 минут назад
Пусть Латвия в таком случае выйдет из ЕС.
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Charly1 час назад
Супер, ну и нечего было дружить с Кремлем! Здесь не филиал России скрепной.
7
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Patriot1 час назад
Sodien vakara zinàs KPV LV lideris Kaimins apstiprinàja, ka atbalsta likumprojektu par Rìgas Domes atlaisanu. Arì Krauze no ZZS izteicàs nosodosi par korupciju RS. Izskatàs, ka visas latviskàs partijas atbalsta Rìgas Domes atlaisanu.
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