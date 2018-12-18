﻿ Лембергс: правительство Кариньша принесет в Сейм "рюкзак с гранатами", Mixnews.lv

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Новое правительство во главе с Кришьянисом Кариньшем,представителем фактически проигравшей выборы партией, при таком разношерстном Сейме не будет стабильным, сказал в интервью программе "Прямая речь" на радио Baltkom мэр Вентспилса, лидер партии "Латвии и Вентспилсу" Айвар Лембергс.

"Решение Кришьяниса Кариньша удивляет. Почему он согласился на кресло премьера — он же с хорошей зарплатой, с гарантиями на пенсию и вдруг срывается в Латвию. Можно прогнозировать, что в нынешнем разношерстном парламенте, где партия Кариньша самая малочисленная, большинство депутатов будет не с одной гранатой, а на спине целый рюкзак гранат и непонятно, когда они между собой будут ими кидаться и выжить при таком раскладе будет очень мало вероятно", - сказал Лембергс.

Политик считает странным, что самая малочисленная фракция берет на себя обязанности формирования правительства.

""Новое Единство" решило встать во главе правительства с 8 местами в парламенте. За последние 15 лет не припомню правительство с таким количеством голосов. Помню раньше, если у партии меньше 20 мандатов, то это казалось безнадежно. У "Единства" было 22 места, а "Новое Единство" получило в два с половиной раза меньше мест и оказались как бы победителями...Это нелогично. Значит мы что-то не знаем, нет причинно-следственной связи, почему именно Кариньшем и "Новым Единством" такое решение принимается , логики тут нет", - считает Лембергс.

Он считает, что сейчас сложилась такая ситуация, когда все друг на друга смотрят, чтобы не оказаться теми, кто не дает сформировать правительство.

"Притом все одновременно наедятся, чтобы бы оно провалилось. Все это потому, что новые коммунисты во главе с Бордансом, Стрике и Юрашсом считают, что в случае внеочередных выборов выиграют, получат больше мандатов. Кайминьш считает также. Но, конечно, и у них есть некоторые сомнения. Объединение "Для развития/За!" на новые успехи вряд ли надеются. Ну а "Новое Единство" за счет СЗК может и получит больше мандатов", - сказал вентспилсский градоначальник.

По словам политика, партия Кайминьша и "Для развития/За!" выступали за сокращение министерств. А Кариньш предлагает нацблоку лишнее министерство, а это противоречит их предвыборным обещаниям .

Лембергс также вспомнил о лозунгах новых политиков, которые выступают против олигархов.

"Пока олигарх у них один — это я. Вот интересно, что они будут делать, если я помру, я, конечно, не тороплюсь, но жизнь есть жизнь", - с иронией отметил Лембергс.