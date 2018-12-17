﻿ Лембергс: похоже, олигархи наконец-то обо всем договорились, Mixnews.lv

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Публично озвученная партиями 13-го Сейма информация свидетельствует о том, что им удалось договориться о разделении мест в будущем правительстве. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

"Необходимо помнить - все решают спонсоры. Олигархи, если угодно. Первый олигарх, например - Марис Мартинсонс. Сейчас он, правда, задержан. При этом он имеет большое влияние на "Новое Единство", "Для развития/За!", на компанию Борданса - Стрике и Юрашса, в значительной мере на Кайминьша и Союз "зеленых" и крестьян. Второй - это международный махинатор, Остап Бендер - Рудольф Мерони. Он полностью командует Кайминьшем, а также суфлирует Бордансу. Знаком с некоторыми людьми с "Для развития/За!". Лучше всего было бы, если бы все эти олигархи собрались за столом и открыто договорились о сферах влияния. Судя по тому, как сейчас хотят распределить основные министерские портфели, они обо всем договорились", - сказал Лембергс.

Как уже сообщалось, кандидат в премьер-министры Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") предлагает сформировать правительство без Союза "зеленых" и крестьян и создать должность министра по особым поручениям по вопросам демографии для Национального объединения VL-TB/LNNK. Также министрам юстиции и обороны планируется предоставить статус вице-премьеров.

Кариньш заявил журналистам, что до 19 декабря намерен достичь полной ясности о том, согласны ли с предложенным им распределением должностей и конкретными кандидатами в министры Новая консервативная партия, KPV LV, "Для развития/За!" и VL-TB/LNNK.

Если партии пообещают поддержку Кариньшу, он обратится к президенту Латвии Раймонду Вейонису с просьбой выдвинуть его на должность премьера.