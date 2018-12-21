﻿ Раймонд Паулс рассказал, почему так сильно любит Ригу, Mixnews.lv

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Рига является одним из самых прекрасных европейских городов, заявил композитор, дирижер, пианист Раймонд Паулс. В программе "Latvijas pilsētas - Simtgadei gatavas" на радио Baltkom он сказал, что ничего не хотел бы менять в своем родном городе, отметив, что меняться должны его жители.

«Я считаю, что Рига - один из самых красивых городов Европы. То же самое говорят и мои иностранные друзья, которые приезжают сюда, как с Востока, так и с Запада. Они всегда отмечают, что Рига - очень красивая. Латвийская столица еще не переполнена небоскребами. Такие есть, да. Но у нас сохранен старый ретро-стиль, в котором строились дома последние 100 лет. Очень приятный ансамбль. Не везде, конечно, но большая часть. А какие у нас ухоженные парки! Рижский канал, парк около Оперы. Очень красиво! Но еще много чего предстоит делать. Как и во всех других городах», - сказал маэстро.

По словам Паулса, одно из главных преимуществ Риги — это ее географическое расположение.

«Очень выгодное место. Город около реки, рядом море. Можно отправиться во все стороны мира. Главное, что сама Латвия еще зеленая. Лесов много. Не вырубили еще все. Красиво очень»,- сказал он.

На вопрос, как на его взгляд в Риге живется ее жителям, он ответил, что по-разному.

«У кого хорошая работа, кто зарабатывает, тот и удовлетворен. Но тех, кто неудовлетворен, понятно, больше. Жизнь непростая. Зарплат больших нет. Людям есть о чем подумать. Я бы не хотел в Риге ничего менять. Я думаю, что это людям надо меняться. Тогда и город будет всегда развиваться. Надо жить дальше. Надо работать и думать, чтобы твой труд каким-нибудь образом помог государству. Другого выхода у нас нет», - заключил Паулс.