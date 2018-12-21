﻿ Рижанка: повысили пенсию на 15 евро, обложив ее налогом в 40 евро!, Mixnews.lv

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Рижанка в эфире радио Baltkom пожаловалась на абсурдную систему индексации пенсий в Латвии.

«Я пенсионерка. Мне 79 лет. Рабочий стаж - 54 года. Все эти годы отдала Латвийской республике. В итоге получаю мизерную пенсию. В этом году мне добавили к пенсии 15 евро. А теперь в связи с тем, что моя пенсия увеличилась, соответственно налог на пенсию тоже повысился. Они добавили 15 евро, а отняли 40! А продукты как подорожали? Какая у меня может быть лояльность к этому государству. Ненавижу это! Извините за мою эмоциональность», - сказала женщина.

Напомним, как ранее писал Mixnews, с этого года изменился порядок индексации пенсии людей, отработавших более 30 лет — для расчета прибавки к пенсии человека с трудовым стажем от 30 до 39 лет предполагается учитывать не 50%, а 60% от прироста взносов социального страхования, для людей со стажем от 40 лет — 70%. Важная оговорка: речь идет о годах работы, когда за человека перечислялись платежи обязательного социального страхования.

C октября размер пенсий увеличился на 4,39% — это значит, пенсия в 200 евро вырастет на неполные 9 евро. Вместо 300 евро пенсионер будет получать 313 евро. А если пенсия составляет 349 евро, то прибавка — 15 евро.

Необлагаемый минимум для пенсий также вырос — с 235 до 250 евро в месяц, в следующем — 270 евро, а в 2020-м — 300.

Если человек вышел на пенсию до 1996-го года, за каждый год стажа он получает доплату в размере 1-го евро. С июля этого года за каждый год стажа до 1996-го года будут платить полтора евро. К примеру, стаж до 1996-го года составляет 40 лет. В 2017 году доплата составляла 40 евро. В 2018 она вырастет до 60 евро в месяц.

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