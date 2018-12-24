﻿ IKEA делает мебель из латвийских деревьев, Mixnews.lv

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Нидерландская производственно-торговая группа IKEA, которая в конце августа открыла магазин в Риге, делает мебель, в том числе, и из латвийских деревьев. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал председатель правления Rīgas meži Айварс Тауриньш.

«Этот год для нашего предприятия выдался хорошим. Мы попали в Топ-500 самых больших предприятий Латвии по версии Dienas Bizness. Мы являемся поставщиками для магазина IKEA в Латвии. Мы поставляем им сухую строганую доску, из которой они уже делают мебель. Они довольны качеством. Нас вообще не ограничивают в количестве, вопрос только в нашей мощности, сколько мы можем произвести», - рассказал Тауриньш.

Он отметил, что Rīgas meži уже давно работает с торговой сетью IKEA.

«Я не помню, кто был инициатором сотрудничества. Скорее всего, их была инициатива. Когда я с ними познакомился, все, что они знали о нас, так это то, что у нас хорошая древесина. Их представители тогда спросили, почему бы нам самим не распиливать свое дерево, чтобы они могли его покупать. Так и получилось!»,- рассказал Тауриньш.