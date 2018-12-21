﻿ Вайкуле: мой фестиваль создан, чтобы прославить Юрмалу, Mixnews.lv

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Латвийская певица Лайма Вайкуле, которая уже около 20 лет живет в Юрмале, в интервью радио Baltkom рассказала, что ее побудило переехать в этот город и как ей сейчас там живется.

"Самое прекрасное в Юрмале — это свежий воздух. Хотя в Латвии он везде такой. Но рядом с морем, он самый свежий. Сосны, дюны... Главное преимущество. Живу я в Юрмале благодаря моим собакам. До этого я жила на улице Стабу в Риге и разница колоссальная — выгуливаешь собак в центре столицы или в Юрмале. И я понимаю, что живя в Юрмале, здесь все друг друга знают, словно в деревне. Идешь и со всеми здороваешься. Приятное ощущение от того, что кругом все свои", - пояснила певица.

Также Вайкуле назвала два самых любимых места в Юрмале.

"Это берег моря и ресторан 36.Line. Главное это, конечно, люди, а не само заведение. Я туда прихожу, как к себе домой", - добавила она.

На вопрос о том, чтобы она хотела поменять в своем городе, Вайкуле отметила, что всякие перемены требуют больших денег.

"Чтобы что-то поменять, нужны деньги. Можно развивать курортное направление. Бассейны, гостиницы, лечебные центры. Мы потеряли то, что было в советское время и еще не успели создать столько нового. Все новое — сейчас частное, а не у всех "частников" хватает денег. Вообще критиковать легко, очень сложно что-либо сделать. Есть фестиваль Rendez Vous. Он создан, чтобы показать Юрмалу всему миру. Знаю, что к нам приезжают даже из Америки. Думаю, что все будет хорошо", - заверила певица.

Фото: Wikimedia Commons