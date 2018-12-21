﻿ Вайкуле: мой фестиваль создан, чтобы прославлять Юрмалу, Mixnews.lv

Вайкуле: мой фестиваль создан, чтобы прославлять Юрмалу (12)
Латвийская певица Лайма Вайкуле, которая уже около 20 лет живет в Юрмале, в интервью радио Baltkom рассказала, что ее побудило переехать в этот город и как ей сейчас там живется.
"Самое прекрасное в Юрмале — это свежий воздух. Хотя в Латвии он везде такой. Но рядом с морем, он самый свежий. Сосны, дюны... Главное преимущество. Живу я в Юрмале благодаря моим собакам. До этого я жила на улице Стабу в Риге и разница колоссальная — выгуливаешь собак в центре столицы или в Юрмале. И я понимаю, что живя в Юрмале, здесь все друг друга знают, словно в деревне. Идешь и со всеми здороваешься. Приятное ощущение от того, что кругом все свои", - пояснила певица.
Также Вайкуле назвала два самых любимых места в Юрмале.
"Это берег моря и ресторан 36.Line. Главное это, конечно, люди, а не само заведение. Я туда прихожу, как к себе домой", - добавила она.
На вопрос о том, чтобы она хотела поменять в своем городе, Вайкуле отметила, что всякие перемены требуют больших денег.
"Чтобы что-то поменять, нужны деньги. Можно развивать курортное направление. Бассейны, гостиницы, лечебные центры. Мы потеряли то, что было в советское время и еще не успели создать столько нового. Все новое — сейчас частное, а не у всех "частников" хватает денег. Вообще критиковать легко, очень сложно что-либо сделать. Есть фестиваль Rendez Vous. Он создан, чтобы показать Юрмалу всему миру. Знаю, что к нам приезжают даже из Америки. Думаю, что все будет хорошо", - заверила певица.
Фото: Wikimedia Commons
А фестиваль пусть будет, правда без развития города фестиваль ничего не решит. Печально, что город умирает, только в солнечные и тёплые выходные дни приезжают рижане на машинах, отчего город не становится комфортнее, ибо машин больше, чем можно увидеть людей на улицах и пляже, парковок снова не хватает, а на юрмальской трассе пробки. Надо менять схему въезда в город, делать парковки до въезда через реку Лиелупе, а по городу возить людей бесплатно, пора уже построить второй автомобильный мост в Яундубулты, обещанный бывшим мэром Мункевицем ещё в 2008 году.
Надо строить набережные, пешеходные и велосипедные дорожки параллельно железнодорожной линии во всех местах, где позволяют условия, ведь от Лиелупе до Слоки вдоль железной дороги люди повсюду протоптали тропинки. Дорожки надо строить там, где люди УЖЕ протоптали тропинки, тогда по ним будут ходить и ездить на велосипедах. Но велосипедисты должны быть отделены от пешеходов барьерами для безопасности и одних, и других.
Речную набережную надо строить от Дзинтари до Дубулты и дальше до многоэтажных домов на улице Слокас за переездом в Дубулты. Она на 1000% будет востребована.
Я уже писала о морской набережной, но пока сделали лишь деревянный настил на пляже от концертного зала Дзинтари до Балтик Бич отеля, и по ней ходят люди, ведь не все хотят идти по песку.