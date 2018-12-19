﻿ Элксниньш: год боремся с коррупцией, а дума Даугавпилса до сих пор не распущена, Mixnews.lv

Эксклюзив |

В свое время в Даугавпилсской думе под руководством Рихарда Эйгимса были заключены невыгодные для городской казны договоры о закупках в сфере строительства, которые впоследствии подорожали на общую сумму около 4 миллионов евро. Действия KNAB, задержавшего Эйгимса, свидетельствует о том, что кто-то получил за это неплохую мзду. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал депутат думы оппозиционной партии "Согласие" Андрей Элксниньш.

"Депутатами коалиции Эйгимса и партии власти "Единства", которые, кстати, находятся и в думе нынешнего созыва, эти сомнительные закупки были утверждены. Финансирование на эти работы и удорожание было выделено. И, как оказалось, не просто так, кто-то за них попросил себе мзду", - рассказал Элксниньш.

Политик убежден, что ситуацию в городе могут исправить лишь досрочные муниципальные выборы, но тут почему-то бездействует министр регионального развития Каспар Герхардс.

"Однозначно, в данной ситуации, мы уже год находимся в противостоянии, борясь с коррупцией в Даугавпилсе. Более месяца у нас уже нет председателя самоуправления, то есть у нас фактически безвластие. Конечно же, самой лучший выход для Даугавпилса, и он юридически обоснован, это проведение повторных муниципальных выборов. К сожалению, в этой ситуации, в отличие от политического нажима на Ригу, министерство регионального развития абсолютно не спешит. Здесь неправильные депутаты, неправильные пчелы, неправильный мед", - сказал политик в эфире радио Baltkom.

В своем аккаунте в соцсети Facebook Элксниньш наглядно описал, с чем связана активность Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Расследуемое KNAB уголовное дело, задержание бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса (СЗК) и обыски в Даугавпилсской городской думе связаны с закупками в проектах реновации здания по ул. Парадес, 7 (школы Сасканяс) и реновации спортивного зала Польской государственной гимназии им. Ю. Пилсудского - победителем во всех закупках оказалась фирма SIA "Modus Būve" на общую сумму порядка 4 миллиона евро.

Первоначальный договор между Думой и SIA "Modus Būve" был заключён от 7 октября 2016 года бывшим мэром Янисом Лачплесисом (Единство/Латгальская партия) на общую сумму 646 тысяч евро.

22 марта 2018 года Р.Эйгимс и Я.Лачплесис (Единство/Латгальская партия) на заседании Думы постановили заключить договор на дополнительные строительные работы по реновации спортивного зала - увеличив сумму договора на 860 тысяч евро - все той же SIA "Modus Būve".

15 октября 2018 года от лица Даугавпилсской городской думы Р.Эйгимс заключил договор с SIA "Modus Būve" на реновацию общеобразовательного здания по ул. Парадес, 7 (школы Сасканяс) на общую сумму 2,7 миллионов евро.

Данная закупка оказалась второй по счёту - объединение предпринимателей SIA "Celtniecības projektu vadība", SIA "Latgales energobūve" и SIA "Norteks" в первоначальной закупке предложили отремонтировать объект за 2 миллиона евро, однако, договор заключён не был и закупку прекратили без результатов. В повторном конкурсе победила уже фирма "Modus būve", предложив 2 730 347,29 евро за проводимые строительные работы.

Выделение дополнительного финансирования на этот проект было утверждено решением Думы, после согласования ответственного за сферу закупок вице-мэра Яниса Дукшинского (Единство/Латгалськая партия).