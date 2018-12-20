﻿ Домой - на час раньше! Трудовая инспекция напоминает о сокращенной пятнице, Mixnews.lv

Домой - на час раньше! Трудовая инспекция напоминает о сокращенной пятнице (2)

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Эксклюзив | 20 декабря 2018 года, 08:34

Пятница, 21 декабря является в этом году предпраздничным рабочим днем, а значит работодатель должен позаботиться о том, чтобы работники ушли домой на час раньше, об этом напоминает Латвийская трудовая инспекция в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

"Помни! Рабочее время перед праздничными выходными сокращено на 1 час!". Это предусматривает 135 пункт трудового законодательства, если другие правила не установлены отдельным договором. Закон должен соблюдать каждый работодатель", - сказано в сообщении.

Напомним, впереди латвийцев ждут длинные праздничные выходные 22,23,24,25 и 26 декабря. Соответственно в пятницу 21 декабря - сокращенный рабочий день.

Atceries! Pirmssvētku dienā darba laiks saīsinās par 1 stundu!

Комментарии 2
чиновникам -неуд!32 минуты назад
Они настолько некомпетентны, занимают места по принципу: где бы не работать -лишь бы не работать.
Праздничные дни: 24; 25; 26 и 31 декабря.
Суббота -обычная суббота, а никакая не предпраздничная.
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уточнение23 минуты назад
суббота -обычная суббота, а пятница -обычная пятница. Предпраздничный дни воскресенье 23 и 30 декабря, и укороченными они должны быть для тех, кому выпало работать в эти дни по графику
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