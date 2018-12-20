﻿ Домой - на час раньше! Трудовая инспекция напоминает о сокращенной пятнице, Mixnews.lv

Домой - на час раньше! Трудовая инспекция напоминает о сокращенной пятнице (2)
Пятница, 21 декабря является в этом году предпраздничным рабочим днем, а значит работодатель должен позаботиться о том, чтобы работники ушли домой на час раньше, об этом напоминает Латвийская трудовая инспекция в своем аккаунте в социальной сети Twitter.
"Помни! Рабочее время перед праздничными выходными сокращено на 1 час!". Это предусматривает 135 пункт трудового законодательства, если другие правила не установлены отдельным договором. Закон должен соблюдать каждый работодатель", - сказано в сообщении.
Напомним, впереди латвийцев ждут длинные праздничные выходные 22,23,24,25 и 26 декабря. Соответственно в пятницу 21 декабря - сокращенный рабочий день.
Atceries! Pirmssvētku dienā darba laiks saīsinās par 1 stundu!
Atceries! Pirmssvētku dienā darba laiks saīsinās par 1 stundu! pic.twitter.com/tyBDVCB3nX— Darba inspekcija (@darbainspekcija) December 18, 2018
Праздничные дни: 24; 25; 26 и 31 декабря.
Суббота -обычная суббота, а никакая не предпраздничная.