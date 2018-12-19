﻿ Эксперт: шоколад для собак - это допинг!, Mixnews.lv

Эксклюзив |

За употребление допинга спортсмена отстраняют от соревнований и чемпионатов. Оказалось, что допинг бывает не только для людей, но и для животных. Член правления Латвийской федерации санного спорта с собаками, председатель правления портала suni.lv Гиртс Элдманис рассказал в эфире радио Baltkom о том, что считается допингом для собак.

По его словам, собак регулярно проверяют на допинг во время соревнований.

"Собак проверяют на допинг. Допингом для собаки могут послужить те лекарства, которые дают человеку, тот же Милдронат. Также, например, шоколад считается допингом. И кофеин тоже допинг для собак. Поэтому, когда собаку держишь на гонке, нужно следить, чтобы кто-то не пролил чашку кофе и пес не съел снег, иначе дисквалифицируют. Тут каждый за себя. Да и зритель может подойти и покормить батончиком с экстрактом зеленого чая, например, и все - это допинг. За антибиотиками надо следить, некоторые из них могут считаться допингом", - рассказал Элдманис.

В январе 2019 года в Сигулде состоятся международные соревнования по санному спорту с собаками.

Фото: pixabay.com