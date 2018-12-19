﻿ Слушательница: спасибо, Baltkom, я не знала, что люди могут быть такими, Mixnews.lv

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13 декабря в прямой эфир радио Baltkom в программу "Вечерний интерактив", в рамках которой обсуждалась тема инвалидности, позвонила слушательница Галина, чтобы рассказать о беде, которая коснулась ее семьи.

По ее словам, уже несколько лет они с дочерью живут практически в изоляции и в силу проблем со здоровьем не могут работать.

"Здравствуйте, меня зовут Галина Михайловна, впервые за эти восемь лет я звоню на радио. Мне столько раз хотелось позвонить и что-то людям сказать, но я считала это бесполезным. Я хочу сказать, что ужасно тяжело живется. Ни я, ни мой ребенок не были инвалидами с детства. Уже четыре года как я не могу работать. Дочь моя с высшим образованием, преподавала аудит у нас в университете. Родила ребенка, через полтора года ей поставили диагноз онкология 4-й стадии. Консультировались с Москвой, и с божьей помощью вылечили. Прошел год. Муж венчанный в больницу практически не ходил, его родители тоже отвернулись. Ребенка мы видим, но не так часто, как хотелось бы. Сейчас уже три года прошло, как она ни с кем не общается. Друзья, которых знали более 30 лет, стали просто знакомыми. У меня сначала была третья группа инвалидности, теперь вторая. Лечь на операцию не могу, так как за мной некому ухаживать. Сейчас мы выживаем, пенсия у меня российская 130 евро, хотя я всю жизнь отработала на химических заводах. Хорошего мало", - рассказала Галина.

Сразу после ее рассказа в эфир "Вечернего интерактива" позвонил слушатель Олег и попросил назвать номер телефона Галины.

"Добрый вечер. Это Олег. Я очень коротко. Вы не могли бы мне сбросить телефон этой женщины", - сказал он.

Галина перезвонила и назвала свой номер телефона в прямом эфире.

Спустя несколько дней она позвонила в редакцию радио Baltkom, чтобы поблагодарить слушателей программы "Вечерний интерактив" за неравнодушие к ее проблеме.

"Я звонила вам 13 декабря в эфир. За два дня мне поступила помощь. Я вам очень благодарна, благодарна вашей передаче. Я всегда вас слушаю, люблю вас. Впервые решилась вам позвонить тогда. Пять человек откликнулись на мою беду, оказали помощь. Не хочу озвучивать сумму. Мы очень благодарны тем людям. Я была просто ошарашена, что такое количество откликнется. Не думала, что люди могут быть такими, за эти годы я привыкла к черствости. Теперь поняла, что все не зря в этой жизни", - поделилась эмиоциями Галина.

Программа "Вечерний интерактив" выходит на радио Baltkom каждый вечер после 17 часов.