﻿ Дед Мороз из Великого Устюга посетит Латвию, Mixnews.lv

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В преддверии Нового года в свое традиционное путешествие в Латвию уже 13 год подряд отправится российский Дед Мороз из Великого Устюга. В Риге он посетит детский дом "Ziemeļi", побывает на Ратушной площади и примет участие в двух новогодних представлениях в Доме Москвы.

Среди добрых праздничных традиций "Дома Москвы" - организация приезда Деда Мороза из его сказочных владений в Латвию, где целый год его с нетерпением ждут дети.

В этом году Дед мороз пробудет в Латвии три дня: 21 декабря в 13.00 он встретиться с ребятами из детского дома "Ziemeļi", в 14.30 в Старом городе на Ратушной площади поздравит рижан и гостей столицы с наступающими праздниками, а 22 и 23 декабря Дед Мороз зажжёт новогоднюю ёлку в "Доме Москвы". Детей ждут игры, конкурсы и развлечения с любимыми сказочными героями. На встречу с зимним волшебником приглашены ребята из малообеспеченных семей и детских домов. От латвийских детей Дед Мороз ждет стихи, песни, отчеты о добрых делах и красивые новогодние костюмы, а сам приготовит интересную зимнюю сказку, веселье и вкусные подарки. 24 декабря главный волшебник умчится в Москву зажигать Кремлевскую елку.

Напомним, что в "Доме Москвы" на протяжении восьми дней будут проводиться "Новогодние Ёлки".

Расписание представлений:

22.12.18 – 15.00 – с участием Деда Мороза из Великого Устюга

23.12.18 – 12.00 – с участием Деда Мороза из Великого Устюга

24.12.18 – 11.00, 13.30, 16.00

25.12.18- 11.00, 13.30, 16.00

26.12.18 -11.00, 13.30, 16.00

27.12.18 - 11.00, 13.30

28.12.18 - 11.00, 13.30

29.12.18 – 11.00

В 11.00 — представления для детей 3-4 лет В 13.30 — представления для детей 5-7 лет В 16.00 — представления для детей 8-10 лет

Цена билета — 7-12 EUR, подарок — 4,50 EUR.

Билеты можно приобрести в кассе "Дома Москвы". Информацию можно узнать по телефону: 67039026 (касса "Дома Москвы").