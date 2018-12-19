﻿ Орешкин на Baltkom: переход школ на госязык в Латвии мне неприятен, Mixnews.lv

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Орешкин на Baltkom: переход школ на госязык в Латвии мне неприятен (4)

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Эксклюзив | 19 декабря 2018 года, 21:43

Реформа образования в Латвии, которая предусматривает постепенный полный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке, неприятная и предсказуемая. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил российский политолог, политический географ Дмитрий Орешкин.

"Я реформу образования в Латвии воспринимаю как предсказуемую вещь. Мне это неприятно как русскому человеку. Это дело суверенной Латвии. Я думаю, что было бы правильно, если бы неграждане в Латвии стали гражданами, и могли голосовать. Тогда их голос был бы слышнее. Что касается национализма, то страны освободившиеся от СССР все без исключения проходят через эту фазу - это выгодно политически. Если ты не можешь обеспечить экономический рост, то можешь людям конопатить мозги, что в этом виновата Россия. И у нас тоже Путин валит на Ельцина, Ельцин валит на Горбачева, Горбачев на Брежнего. Никто из политиков не скажет : "Извините, я недостаточно эффективен.", - сказал Орешкин.

По мнению политолога реформа образования в Латвии — это борьба за идентичность народа.

"Государство всегда конструирует себе идентичность. Сейчас Батька Лукашенко конструирует белорусскую идентичность, Порошенко — Украинскую. У нас пытаются построить русскую, хотя все время путаются, потому что есть татары, буряты, армяне и украинцы — русскую идентичность построить не удается, поэтому строят российскую. В Латвии, в Эстонии и Литве то же самое. Мне крайне неприятны признаки кондового национализма на Украине — антирусского. Но мимо этого ни одна страна не проходит, к сожалению", - отметил он.

Напомним, полный перевод школ Латвии на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года.

Комментарии 4
Latviešu Pattiots26 минут назад
Kāpēc tad tu te rej, kranci?
3
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Саня30 минут назад
Лай сам по себе неприятен.
Поэтому и переводят школы на человеческий язык
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Patriot11 минут назад
Mums nav vajadzìgi padomi un rekomendàcijas no Krievijas politiķiem. Jùs neesat mùsu draugi un tajos ieklausìties mès netaisàmies. Ir Latvijas pilsonu ievèlèts parlaments, kas arì pienems visus atbilstosos likumus un reformas.
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