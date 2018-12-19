﻿ Орешкин на Baltkom: переход школ на госязык в Латвии мне неприятен, Mixnews.lv

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Реформа образования в Латвии, которая предусматривает постепенный полный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке, неприятная и предсказуемая. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил российский политолог, политический географ Дмитрий Орешкин.

"Я реформу образования в Латвии воспринимаю как предсказуемую вещь. Мне это неприятно как русскому человеку. Это дело суверенной Латвии. Я думаю, что было бы правильно, если бы неграждане в Латвии стали гражданами, и могли голосовать. Тогда их голос был бы слышнее. Что касается национализма, то страны освободившиеся от СССР все без исключения проходят через эту фазу - это выгодно политически. Если ты не можешь обеспечить экономический рост, то можешь людям конопатить мозги, что в этом виновата Россия. И у нас тоже Путин валит на Ельцина, Ельцин валит на Горбачева, Горбачев на Брежнего. Никто из политиков не скажет : "Извините, я недостаточно эффективен.", - сказал Орешкин.

По мнению политолога реформа образования в Латвии — это борьба за идентичность народа.

"Государство всегда конструирует себе идентичность. Сейчас Батька Лукашенко конструирует белорусскую идентичность, Порошенко — Украинскую. У нас пытаются построить русскую, хотя все время путаются, потому что есть татары, буряты, армяне и украинцы — русскую идентичность построить не удается, поэтому строят российскую. В Латвии, в Эстонии и Литве то же самое. Мне крайне неприятны признаки кондового национализма на Украине — антирусского. Но мимо этого ни одна страна не проходит, к сожалению", - отметил он.

Напомним, полный перевод школ Латвии на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года.