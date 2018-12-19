﻿ "Переживал каждый вечер": Бриедис рассказал о работе полицейским, Mixnews.lv

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На заре своей карьеры в Госполиции знаменитый латвийский боксер-профессионал Майрис Бриедис работал рядовым полицейским. Об этом Бриедис рассказал в эфире радио Baltkom. По словам спортсмена, он очень переживал, когда сталкивался с отрицательной реакцией жителей на различные штрафы.

"Я начинал, как и в боксе, с обычного рядового. Потом были повышения, за хорошие заслуги. Сначала мне надо было патрулировать улицы. Когда работал у спецобъектов, надо было штрафорвать людей, которые стояли под знаками и так далее. Первое время я очень расстраивался. Я смотрел на реакцию людей - кто-то плакал, кто-то ругался, я всегда переживал. Тогда я понял работу дорожной полиции, насколько им нелегко. Но со временем твоя оболочка становится крепче. А тогда я каждый вечер переживал, я думал - как так, как они будут жить, они же столько плохого мне сказали", - рассказал Бриедис.

В январе этого года Майрис Бриедис в полуфинале Всемирной мировой серии по итогам 12 раундов по очкам проиграл украинцу Александру Усику. После этого поражения латвийский боксер лишился пояса чемпиона WBC, которым теперь владеет Усик. В ноябре Бриедис победил представителя Германии Ноэля Гевора в четвертьфинале второго сезона Всемирной суперсерии бокса (WBSS) и получил пояс WBC Diamond.

Майрис Бриедис окончил Латвийскую академию спортивной педагогики. Является старшим лейтенантом полиции.