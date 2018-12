﻿ Журналист: в Латвии предпочитают жмуриться и говорить - здесь русских нет, Mixnews.lv

Эксклюзив |

В Латвии на государственном уровне не предпринимается практически никаких действий, чтобы представители нацменьшинств могли беспрепятственно выучить латышский язык. Об этом в эфире радио Baltkom заявил активист, журналист, руководитель портала Meeting.lv Армен Халатян.

По его словам, ответственные за образование организации попросту игнорируют проблемы нацменьшинств.

"Я участвовал в встрече с методистами Агентства латышского языка, авторами учебников. Там много всего говорилось, многие родители жаловались на качество учебников. Даже пытались объяснить, почему ребенок с легкостью учит английский, а с латышским буксует. В конце встречи представители агентства сказали — было очень интересно, будем консультироваться еще, это была наша первая встреча. То есть есть некое агентство, которое призвано обучать латышскому языку огромную группу населения. И оно впервые за 25 лет с ней встречается. Когда заходишь на их сайт, у них даже нет русской версии. Есть английская", - рассказал Халатян.

Он также отметил, что в Латвии до сих пор не издан учебник по латышскому для сдачи экзамена на уровень C.

"Как известно, есть три уровня знания языка. А, B и C. Учителя, если не ошибаюсь, должны знать язык на уровень C. Так вот, у нас до сих пор нет учебника [по латышскому] на уровень C. А есть, В есть, а С — нет. Он еще не издан. Это говорит о подходе. Мы не видим этой проблемы. Константин Чекушин написал хорошую статью, в которой отметил, что часть общества у нас зажмурилась и сказала для себя - здесь нет никаких русских", - сказал Халатян.

Напомним, ранее группа активистов во главе с Халатяном написала открытое письмо в защиту директора Рижской Ринужской средней школы Дениса Клюкина, на которого подал заявление в Полицию безопасности парламентский секретарь Министерства юстиции, член Национального объединения Янис Иесалниекс.

В интервью центру журналистских расследований Re:Baltica Клюкин заявил, что половина членов Национального объединения призывали физически уничтожить русских в Латвии. В качестве примера директор школы назвал Иесалниекса.

Иесалниекс подал по поводу этого интервью заявления в Полицию безопасности и в Департамент контроля качества образования, требуя призвать к ответственности Клюкина по статье 78 Уголовного закона о разжигании национальной розни – под предлогом того, что он, якобы, обвинил его и его коллег в публичных призывах к геноциду и никак это обвинение не подтвердил.

Фото: Flickr/Latvijas armija