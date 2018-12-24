﻿ Бриедис: деньги нужны, но не в них счастье, Mixnews.lv

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Самое главное в жизни - здоровье, а деньги понятие наживное, они счастья не приносят, Такое мнение в эфире программы "Baltkom LIVE" на

радио Baltkom высказал латвийский боксер, чемпион мира Майрис Бриедис.

В преддверии рождества и Нового года спорсмен пожелал латвийцам держаться вместе.

"От всего сердца я всем желаю стараться быть вместе, улыбнуться, подсказать, если что не так, самое главное быть здоровыми — чтобы были здоровы дети и родители. Самое главное найти счастье. Я спрашивал одного миллионера, а ты счастлив, потому что он все время бежит, у него все время какие-то проблемы. У него много миллионов есть, но я вижу, что он несчастлив, а мне на ходу он ответил: "Да, счастлив!". Так вот, я желаю найти найти свое счастье, потому что счастье — не в деньгах", - сказал Бриедис.

По словам спортсмена, как бы банально это не звучало, но самое главное в жизни - найти свое счастье.

"Конечно, денег нужно столько, чтобы человек мог прокормить семью, заплатить за все и купить то, что ты любишь, то что тебе надо. Я был сейчас в Египте и я видел, как люди живут там и сколько они зарабатывают. Они через месяц или два могут себе купить дополнительные штаны и майки, потому что остальное уходит на пропитание семьи… Сразу думаю, как живут в Латвии люди...Там единственный плюс - это солнце. Солнце, вот что там действительно радует. Конечно, можно сколько угодно говорить и сравнивать, но самое главное мое пожелание быть здоровым и найти свое счастье", - пожелал спортсмен.