﻿ Популяризировал европейские ценности: Левитс удостоен титула "Человек Европы", Mixnews.lv

Популяризировал европейские ценности: Левитс удостоен титула "Человек Европы" (10)
Титула "Человек Европы в Латвии" удостоен судья Суда ЕС Эгил Левитс, сообщили в "Twitter" министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Во время голосования больше всего голосов получили Левитс, заместитель председателя президиума Европейского объединения латышей Элина Пинто и председатель правления Латышского общества в Ирландии Ингуна Гриетиня-Дарзиня.
Apsveicu Gada Eiropas cilvēku Latvijā- Egilu Levitu! Paldies par vienmēr skaidro viedokli mūsu valstij un Eiropai būtiskos jautājumos, kā arī konsekvento Eiropas vērtību- demokrātijas un likuma varas veicināšanu Latvijā!— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 19 декабря 2018 г.
Этот титул уже 21 год подряд присваивается человеку, который своими делами внес наибольший вклад в популяризацию Латвии в Европе и интеграцию европейских ценностей в Латвии.
Обладатель титула выясняется общественным голосованием, на которое выносятся 10 кандидатур.
2018. gada Eiropas cilvēks Latvijā - ES Tiesas tiesnesis, jurists, politologs Egils Levits! Apsveicam! pic.twitter.com/s2C3NKdnMj— EK pārstāvniecība (@EiropasKomisija) 19 декабря 2018 г.
"Латвийское государство создано "для гарантирования существования и развития латышской нации, культуры и языка" и "для обеспечения свободы и благополучия латышского народа..."
идентичность Латвии, "издавна составляют традиции латышей и ливов, латышский менталитет и язык...
Основой сплочения общества, согласно преамбуле, являются "верность Латвии, латышский язык как единственный государственный..."
Именно преамбула явилась тем средством, через которое Шадурскис смог реализовать свою реформу, которая также основана на европейских ценностях - думаю, справедливо, если Левитс свою награду разделит с Шадурскисом! Аплодисменты!