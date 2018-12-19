﻿ Популяризировал европейские ценности: Левитс удостоен титула "Человек Европы", Mixnews.lv

Популяризировал европейские ценности: Левитс удостоен титула "Человек Европы" (10)

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Эксклюзив | 19 декабря 2018 года, 19:21

Титула "Человек Европы в Латвии" удостоен судья Суда ЕС Эгил Левитс, сообщили в "Twitter" министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Во время голосования больше всего голосов получили Левитс, заместитель председателя президиума Европейского объединения латышей Элина Пинто и председатель правления Латышского общества в Ирландии Ингуна Гриетиня-Дарзиня.

Этот титул уже 21 год подряд присваивается человеку, который своими делами внес наибольший вклад в популяризацию Латвии в Европе и интеграцию европейских ценностей в Латвии.

Обладатель титула выясняется общественным голосованием, на которое выносятся 10 кандидатур.

Комментарии 10
Интерпретации европейских ценностей59 минут назад
Левитс, как автор преамбулы к конституции, безусловно, наилучший кандидат для вручения награды за популяризацию европейских ценностей в Латвии! Вот выдержки из преамбулы, взятые из статьи БиБиСи 2014го года, где как раз все о европейских ценностях равенства и уважения:
"Латвийское государство создано "для гарантирования существования и развития латышской нации, культуры и языка" и "для обеспечения свободы и благополучия латышского народа..."
идентичность Латвии, "издавна составляют традиции латышей и ливов, латышский менталитет и язык...
Основой сплочения общества, согласно преамбуле, являются "верность Латвии, латышский язык как единственный государственный..."
Именно преамбула явилась тем средством, через которое Шадурскис смог реализовать свою реформу, которая также основана на европейских ценностях - думаю, справедливо, если Левитс свою награду разделит с Шадурскисом! Аплодисменты!
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Кратко1 час назад
Гавно жидовское этот ливитс
3
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Интерпретации европейских ценностей19 минут назад
Лучше ничего не "пропогандировать", а вот внедрять, да, согласен - только настоящие европейские ценности, а не их подмену или подобие.
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