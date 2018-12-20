﻿ Соцсеть: KNAB активизировался, но где король коррупционеров?!, Mixnews.lv

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Соцсеть: KNAB активизировался, но где король коррупционеров?! (3)

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Эксклюзив | 20 декабря 2018 года, 09:16

Коррупционые скандалы, потрясшие в последнее время в Ригу и Даугавпилс нашли отражение в творчестве латвийского карикатуриста Гатиса Шлюки.

Многочисленные аресты, обыски и другие процессуальные действия художник изобразил так: KNAB в виде черного орла, изображенного, кстати, на логотипе антикоррупционной организации, срывает белый покров с Латвии, под которым прячутся крысы, в данном случае коррупционеры. Снабдил карикатурист свое творчество подписью: "Что еще вскроется?".

В целом пользователи соцсети положительно оценили картинку, которая отлично характеризует ситуацию, многие отметили точность аллегории. Но нашлись и такие, кто считает, что самая большая крыса, она же - крысиный король стоит за черным орлом, так как в последние годы уровень доверия к KNAB упал, хотя события последнего времени говорит о серьезной активизации борцов с коррупцией.

Напомним, 11 декабря Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией под руководством Екаба Страуме задержало предпринимателя Мариса Мартинсонса, подозреваемого во взяточничестве и коррупционных схемах в ходе строительства заправочной для Rīgas satiksme.

12 декабря в рамках дела о закупках Rīgas satiksme сотрудники KNAB задержали шесть человек, еще двое задержаны в Польше.

Глава Rīgas satiksme Леон Бемхенс вынужден был подать в отставку, но 14 декабря он уже был арестован.

Из-за скандала в Rīgas satiksme 17 декабря подал в отставку и вице-мэр Риги Андрис Америкс. Оппозиция Рижской думы добивается отставки мэра Нила Ушакова. Но Ушаков, заручившись поддержкой большинства депутатов, сохранил должность. А министр от ноцблока Каспар Герхардс подал в правительство законопроект о роспуске Рижской думы.

В свою очередь 18 декабря KNAB по делу о взятке в 10 000 евро задержало бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса. По делу задержаны два человека, в том числе Эйгимс, сотрудники антикоррупционного бюро провели процессуальные действия в Даугавпилсской думе.

Кроме того, 18 декабря приходит сообщение о том, что KNAB в ноябре 2018 года задержало некоего человека, который по просьбе представителя предприятия предложил должностному лицу Госполиции взятку в размере более миллиона евро. Сотрудник информировал о случившемся руководство учреждения, которое передало информацию KNAB.

Комментарии 3
Не смешите!17 минут назад
Нет в Латвии чиновников и миестерств (от домоуправлений до министра экономики) без коррупциионеров, и knab та же песня! Создана эта структура не для выявления коррупционеров, а для показухи перед электоратом и борьбы с политическими оппонентами! ...ВСЕ!
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asd11 минут назад
Не обольщайтесь. Точно так же и KNAB может получать взятки, что бы "закрывать глаза", или приходить с проверкой к кому-нибудь по "платному" заказу конкурентов.
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Patriot23 минуты назад
Ar jauno politiķu ienàksanu parlamentà KNAB un Drosìbas Policija ir sanèmusi atbalstu cìnai ar valsts izzadzèjiem un korumpantiem. Jau tagad negodìgajiem darboniem Rìga ir dots spècìgs trieciens.
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