﻿ Соцсеть: KNAB активизировался, но где король коррупционеров?!, Mixnews.lv

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Коррупционые скандалы, потрясшие в последнее время в Ригу и Даугавпилс нашли отражение в творчестве латвийского карикатуриста Гатиса Шлюки.

Многочисленные аресты, обыски и другие процессуальные действия художник изобразил так: KNAB в виде черного орла, изображенного, кстати, на логотипе антикоррупционной организации, срывает белый покров с Латвии, под которым прячутся крысы, в данном случае коррупционеры. Снабдил карикатурист свое творчество подписью: "Что еще вскроется?".

В целом пользователи соцсети положительно оценили картинку, которая отлично характеризует ситуацию, многие отметили точность аллегории. Но нашлись и такие, кто считает, что самая большая крыса, она же - крысиный король стоит за черным орлом, так как в последние годы уровень доверия к KNAB упал, хотя события последнего времени говорит о серьезной активизации борцов с коррупцией.

Напомним, 11 декабря Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией под руководством Екаба Страуме задержало предпринимателя Мариса Мартинсонса, подозреваемого во взяточничестве и коррупционных схемах в ходе строительства заправочной для Rīgas satiksme.

12 декабря в рамках дела о закупках Rīgas satiksme сотрудники KNAB задержали шесть человек, еще двое задержаны в Польше.

Глава Rīgas satiksme Леон Бемхенс вынужден был подать в отставку, но 14 декабря он уже был арестован.

Из-за скандала в Rīgas satiksme 17 декабря подал в отставку и вице-мэр Риги Андрис Америкс. Оппозиция Рижской думы добивается отставки мэра Нила Ушакова. Но Ушаков, заручившись поддержкой большинства депутатов, сохранил должность. А министр от ноцблока Каспар Герхардс подал в правительство законопроект о роспуске Рижской думы.

В свою очередь 18 декабря KNAB по делу о взятке в 10 000 евро задержало бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса. По делу задержаны два человека, в том числе Эйгимс, сотрудники антикоррупционного бюро провели процессуальные действия в Даугавпилсской думе.

Кроме того, 18 декабря приходит сообщение о том, что KNAB в ноябре 2018 года задержало некоего человека, который по просьбе представителя предприятия предложил должностному лицу Госполиции взятку в размере более миллиона евро. Сотрудник информировал о случившемся руководство учреждения, которое передало информацию KNAB.