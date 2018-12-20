﻿ Директор: с электронными учебниками дети смогут учиться в троллейбусе, Mixnews.lv

Директор: с электронными учебниками дети смогут учиться в троллейбусе (11)

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Эксклюзив | 20 декабря 2018 года, 11:13

Латвийским школам стоит использовать как электронные учебные средства, так и бумажные — это обогатит учебный процесс. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал директор 3-й Рижской государственной гимназии Андрис Приекулис.

Так он ответил на вопрос, поддерживает ли он введение в школах электронных учебников.

"В целом я за. Конечно, во всем есть плюсы и минусы, не всегда можно выбрать что-то одно. Нужен умный подход. Не делать книгу приоритетом номер один, а дать детям упражнения, чтобы в книгах был не только текст, но и что-то интерактивное. Дети едут домой в троллейбусе и уже могут делать какой-то тест. То есть надо, чтобы электроника позволила делать то, что нельзя делать с книгой", - сказал Приекулис.

На портале общественных инициатив Manabalss.lv 19 декабря был начат сбор подписей за введение в школах электронных учебников.

Автором инициативы является Инесе Давидоне. Она считает, что введение электронных книг в школах избавит детей от ношения тяжелых школьных рюкзаков, которые портят осанку и приводят к болям в спине.

Комментарии 11
Алексей1 час назад
А бумажный учебник в троллейбусе нельзя штудировать? Моё поколение справлялось, в электричке Тукумс-Рига я половину институтских дисциплин осилил.
4
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Дятел1 час назад
А электронные учебники вкупе с соцсетями и компьютерными играми сделают детей к 20 годам слепыми. И осанку детей злоупотребление гаджетами тоже не улучшит.
3
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ja ja protams1 час назад
Сейчас у каждого школьника есть гаджет,вот только в троллейбусах все поголовно играют и чатятся. Нашли способ раскрутить родителей на покупку специальных планшетов,кто-то в министерстве гешефт замутил.
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