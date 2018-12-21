﻿ Слушатель Baltkom: я латыш, у меня ностальгия по СССР, Mixnews.lv

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В эфир программы "Вечерний интерактив" на радио Baltkom позвонил слушатель, который рассказал, что испытает ностальгию по советскому времени. Звонивший представился именем Юрис.

По его словам, в СССР государство обеспечивало граждан всем необходимым.

"Я латыш, я родился в 57 году, про СССР могу сказать только самые лучшие слова. С детства помню, как мама дала рубль и отправила нас с братом в магазин за арбузом. Мы пошли и принесли арбуз. Помню мама дала денег, я пошел в магазин - Докторской колбасы не было, но зато была Краковская, 3 рубля 30 копеек стоила. В советское время продовольствие было очень хорошее, очень качественное, потому что все фабрики и заводы обязаны были соответствовать госстандарту. Колбаса была мясная, хороший лимонад, а сейчас одна химия. Мой брат работал в Юрмале на стройке, у него было трое детей. Государство предоставило ему четырехкомнатную квартиру даром, потом жигули. Мне на работе дали путевку - езжай в санаторий даром! Сколько приходилось в советская время ходить к врачам — везде доброта, везде вежливость. Мне операцию делали три раза в СССР все прекрасно! Я не то, чтобы скучаю, но ностальгия есть по Советскому Союзу. Да, не было интернета и каких-то телевизионных программ, но и смотреть их было некогда, все бегали на спорт: футбол, хоккей, волейбол, баскетбол — не было времени дома сидеть", - эмоционально выразил Юрис.

Согласно Википедии

Латвия была союзной республикой в составе СССР с 1940 по 1991 годы.

Создана на территории Латвии в июле 1940 года после ввода частей Красной армии и создания нового правительства во главе с Августом Кирхенштейном, которое организовало выборы в Народный Сейм.

Победу на выборах одержал прокоммунистический "Блок трудового народа", чей список был единственным допущенным к выборам. 21 июля на своем первом заседании Народный Сейм провозгласил советскую власть, сменил название государства на "Латвийская Советская Социалистическая Республика" направил в Москву просьбу принять Латвийскую ССР в состав СССР.

5 августа Латвия вошла в состав СССР как одна из союзных республик, 25 августа была принята новая Конституция ЛССР (по образцу Конституции СССР; следующую Конституцию ЛССР приняли 18.04.1978).

29 сентября 1960 года Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию 189 (1960) по случаю 20-летней годовщины "оккупации и насильственного включения в состав СССР трех европейских государств — Эстонии, Латвии и Литвы".

13 января 1983 года Европейский Парламент принял резолюцию по вопросу прибалтийских государств, в которой осудил факт аннексии как несоответствующий "международному праву" и обязательствам СССР по двусторонним договорам с прибалтийскими странами, подчеркнув международное непризнание аннексии.

Фото: okupacijasmuzejs.lv, upload.wikimedia.org