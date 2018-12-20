﻿ Осетинская на Baltkom: наш концерт в Риге отменили без объяснения причин, Mixnews.lv

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Известная пианиста Полина Осетинская рассказала, что их совместный с актрисой Ксенией Раппопорт концерт, который должен был состояться в Риге и Таллине в феврале этого года, отменили не известив об этом самих исполнителей. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" пианистка также отметила, что организаторы концерта до сих пор не прислали официальные письма с извинениями.

"Дата концерта 9 февраля. Мы заключали контракт с некоторыми продюсерами, которые работают через посредников. Продюсерская компания, которая заключала с нами контракт в Риге и Таллине отменила концерты в одностороннем порядке, даже не известив нас с Ксенией, с которой мы играли этот спектакль. Мы узнали об отмене из рассылки. Ее получили все наши многочисленные друзья, которые купили билеты на концерт. При этом у нас планировалось турне: Вильнюс, Рига, Таллин. До сих пор мы не получили официальные письма с извинениями, и с объяснением официальных причин", - выразила Осетинская.

По словам пианистки, причиной инцидента может быть непрофессионализм и некомпетентность продюсеров.

"Мы просто получили рассылку, в которой написано, что в связи с изменением в графике артистов спектакли отменяются. Это ложь. Когда мы заключаем контракт, мы освобождаем числа для запланированного спектакля. Я и Ксения очень много освободили в своем графике, чтобы эти спектакли в Риге и Таллине состоялись. У нас были предложения о других концертах и мы их отменили, потому что очень хотели встретиться с рижской и таллинской публикой. В Риге сейчас живет очень много моих друзей. Мы очень ждали этой встречи, и я знаю, что много людей из Риги и Таллина были растеряны после этой рассылки — написали мне в ужасе об этом. Так что, если вы получили такую рассылку — знайте, что это ложь. Я думаю, что продюсеры недостаточно профессиональны и компетентны", - отметила она.

Фото: facebook.com/polina.osetinskaya